Cantor Ninha encontra Paula Sanffer em show do Som do Salvador | A TARDE

Uma das vozes mais conhecidas do axé music, o cantor Ninha encontra Paula Sanffer durante apresentação musical no festival Som do Salvador, na próxima terça-feira, 30 de janeiro, às 19h. O evento é gratuito e será realizado no Salvador Shopping, no palco montado na Praça de Alimentação - Piso L3.

O repertório do artista traz sucessos como: Zorra, Água Mineral, Perdido de Amor, Latinha, Baianidade Nagô e Beija Flor.

Encerrando a temporada, o público vai conferir o show gratuito da banda Filhos de Jorge que encontra o Ilê Aiyê no dia 06 de fevereiro, às 19h.

Serviços Atração: Ninha encontra Paula Sanffer;

Data: terça-feira, 30 de janeiro de 2024; Horário: 19h; Local: Praça de Alimentação – Piso L3 do Salvador Shopping; Evento gratuito.