Carla Visi, Ed City e mais: veja atrações do Carnaval dos Bairros | A TARDE

O Carnaval nos bairros estará a todo vapor ao longo da folia momesca em Salvador. A programação foi divulgada nesta terça-feira, 23, pela prefeitura.

>>> Confira atrações do Carnaval de Salvador 2024

Neste ano, o carnaval começa no dia 8 de fevereiro. São mais de 2.700 horas de música e mais de 400 atrações em palcos temáticos nos bairros, além de mais de 700 atrações distribuídas nos oito circuitos: Dodô, Osmar, Batatinha, Mãe Hilda, Orlando Tapajós, Sérgio Bezerra, Mestre Bimba e Riachão.

O Carnaval vai chegar a dez bairros e três ilhas, com palcos espalhados por Cajazeiras, Itapuã, Piatã, Boca do Rio, Rio Vermelho, Centro Histórico, Pau da Lima, Plataforma, Ilha de Maré, Paramana e Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Confira as atrações nos bairros:

Itapuã - Kart Love, Rafa Lemos, Tati Quebra Barraco, Cátia Guima, Larissa Gomes, Bailinho de Quinta, Forró do Tico, Ganhadeiras de Itapuã, Nando Borges, Guig Guetto, Márcia Freire, Lukas Barreto, Ed City, Márcia Short, Carlos Pitta, La Fúria, Guga Meira, Sarajane, Zé Paulo e Jammil.

Cajazeiras - Wil Carvalho, Danniel Vieira, O Erótico, A Dama, Kart Love, CBX Samba Club, Timbalada, Pegadeira, Larissa Gomes, Wilson Café, Wilsinho, Zefa Di Zeca, Beto Barbosa, Diego Moraes, Banda TH, Pagodart, Escandurras, Afrodisíaco e Fantasmão.

Liberdade - D'Resenha, O Poeta, Isaque Gomes, Buck Jones, 7Kssio, La Fúria, Viola de 12, Juanzinho, Raga Lemos, Cátia Guima, Elaine Fernandes, Wilsinho, Blackstyle, Marron Society, Lukas Barreto, Zé Paulo, Lincoln e Carlos Pitta.

Boca do Rio - CBX Samba Club, Motumbá, Banda TH, Márcia Short, Dan Ventura, Lincoln, Rafinha Asas, Rock Salles, Isaque Gomes, Carla Cristina, Diego Moraes, Danniel Vieira, Guig Ghetto, Ganhadeiras de Itapuã, Quabales, Ed City, La Fúria, Legião do Samba, Vixe Mainha e João Vaqueiro.

Pau da Lima - Banana Real, Vitinho do Arrocha, Selaquatro, Dong Boy, Somos Cinco, Flor de Maracujá, Dan Valente, João Paulo, Pegadeira, A Patroa, Groove Bom, Blackstyle, Cangaia de Jegue, Jhere, Matheus Chamma, Guga Meyra e Gang do Samba.

Periperi - O Poeta, Elaine Fernandes, Larissa Gomes, Pegadeira, D'Resenha, O Erótico, Banda Pra Casar, U Tal Do Xote, Selaquatro, Melaço de Cana, Cris Lima, Bandana, Rock Salles, Flor de Maracujá, Madina, Fenomenal, Adão Negro, Marron Society, Legião do Samba, Eletricaz, Lucas Matos, Robson Morais, Carla Cristina e Mambolada.

Plataforma - A Patroa, Forró do Tico, Dan Ventura, U Tal do Xote, Vitinho do Arrocha, Melaço de Cana, Jorge Zarath, Bandana, Buck Jones, Norberto Curvelo, Carla Visi, Rafinha Asas, Mavi, Ana Mametto, O Breguinha, Wil Carvalho, TK, Pedro Chamusca, Mambolada e A Dama.