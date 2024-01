"Celeiro de grandes artistas" diz Passapusso sobre show na Boca do Rio | A TARDE

BaianaSystem, uma das bandas mais esperadas no segundo dia do Festival da Virada, falou em entrevista ao Portal A TARDE sobre a felicidade de estar presente pela primeira vez participando no evento desde que o festival foi migrado para a Boca do Rio. Segundo o cantor Russo Passapusso, o bairro é um "celeiro artístico de muita força".

"Eu acredito muito que o para um evento ele ter uma ser completo ele tem que ser público também. A partir do momento que ele é público, ele entende o que está acontecendo ali embaixo e a coisa fica chique. Tenho muita identificação com a região, já morei em alguns lugares aqui na Boca do Rio, de onde saiu minha formação e o importante falar. Salvador é berço de grandes artistas e muitos deles nasceram neste bairro da Boca do Rio. A Praia dos Artistas, por exemplo, com muitos assuntos... esse bairro me traz memórias. Lembro de quando eu ia para praia, andava de um lado para o outro, e ali eu já começava a entender que aqui é um celeiro artístico de muita força. Tem Pacheco, Raimundo Sodré, o próprio Gil, o Grupo Ministério Público do Caurubim , entre outros. Então, a Boca do Rio para mim é importante e mudar o festival para cá foi melhor e mais emocionante" disse.





BaianaSystem foi uma das bandas mais esperadas no segundo dia do Festival da Virada Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Terceira banda da noite a se apresentar, a banda falou ainda sobre a potência e tamanho do "Navio" utilizado no carnaval, que arrasta uma multidão. Segundo o guitarrista Roberto Barreto, mais conhecido como Russinho,

"A gente ficou tipo tentando crescer e melhorar o som, inclusive é uma das uma das coisas que a gente vem cada ano festejando junto com os técnicos que cuidam do projeto do Navio Pirata. Muita gente acredita que precisa aumentar de tamanho, mas a gente entende que já tem uma comunicação ali no furdunço e que mesmo que ele não tenha impacto, isso vai chegando nas pessoas através da vibração. A ideia da gente é justamente manter neste tamanho para poder aproximar mais o público. Tem também o lance de respeito com com a educação sonora. A gente preserva muito a ideia de não fazer um som que atrapalhe os trios que vêm atrás ou que esteja na frente. A frequência ajuda, muda naturalmente, ela tem um alcance maior, ela atrapalha o som da frente. Por isso a gente mantém do jeito que está e é por isso que as pessoas também fazem rodas e são muito próximas. A gente consegue dar até uma visualização do público mais próximo, ter um cuidado com o público. Mas o mais interessante era esse conceito mesmo de ter mais gente, que a gente ama. Muitas das vezes as pessoas que estão lá no fundo não estão ouvindo o som, mas elas estão sendo energizadas pelas outras, e isso é lindo" disse em entrevista coletiva.