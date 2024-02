Cerca de 900 policiais atuarão na 'Operação Abadá' | A TARDE

Cerca de 900 policiais, entre civis e militares, irão atuar na "Operação Abadá" que vai se estender até o final do Carnaval de Salvador. A informação foi divulgado desta terça-feira, 30, durante uma entrevista coletiva da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) no Shopping da Bahia.



"A Operação Abadá visa dar uma maior segurança, uma tranquilidade a todas as pessoas que adquirem seu abadá pra curtir o carnaval. A gente garante com cerca de 900 policiais militares e civis a segurança de todos os locais da cidade de Salvador que são pontos de venda, de troca, de revenda de abadás", salientou o secretário de Segurança, Marcelo Werner.

O chefe da pasta ainda destaca uma novidade no combate a criminalidade durante a maior festa popular do planeta. "Nós teremos mais policiais infiltrados, que a gente chama policiais velados, que estarão acompanhando o dia a dia das entregas da Abadá. Eles se passam por pessoas [foliões], mas estão ali fazendo acompanhamento de ajuda daquela pessoa, ou eventualmente, até um suspeito. É uma forma de uma vigilância, de monitoramento da força de segurança".

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, ressalta a importância do trabalho investigativo, mas saliente que o folião ainda deve se prevenir contra as práticas criminosas. "Em razão deste trabalho [investigativo], os índices de furtos e roubos diminuíram muito, mas mesmo assim, nós orientamos ao folião para tomar alguns cuidados objetivos, para evitar sair com a sacola mostrando, para fazer um percurso mais direto de quando vier buscar [o abadá] para sua residência", disse.



Segundo a autoridade policial, os blocos mais caros são os mais visados. "Sempre os que têm custo mais alto, eles têm maior objetivo, justamente pela rentabilidade, também pela tentativa de fraude eletrônica", completou.