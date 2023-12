Chegada do verão eleva busca pelo corpo ideal | A TARDE

A estação mais quente do ano vai chegando e, para muitos, tem início também a temporada de busca pelo “corpo de verão”. Porém, entre mudanças na dieta e diferentes atividades físicas, a pressa ou falta de cuidado com a “máquina” durante os exercícios pode transformar o #TáPago da academia em lesões e alterações metabólicas que precisam de muitos verões para serem curadas. “O principal erro das pessoas que praticam atividade física é subestimar a demanda que qualquer exercício requer do corpo”, afirma o fisioterapeuta Vinícius Lago, da Periodize Saúde e Bem Estar.

A empresa oferece programa de recuperação que pode ser montado por uma gama de profissionais diferentes –, Lago, por exemplo, é mestre em medicina e saúde humana, e explica que até exercício mais “simples”, como caminhada, requer cuidados. “Mobilidade, vestuários adequados, e até controle de intensidade e volume do treino. A prática que pode ser ideal para uma pessoa, não necessariamente se adequa à realidade de outra”, diz.

As queixas mais frequentes dos pacientes, destaca o fisioterapeuta, são as dores na coluna. Porém, os lamentos variam bastante, como é o caso do advogado de 53 anos, Newton Cunha, que pratica krav maga há nove anos e corre de duas a três vezes por semana. Entre dores na panturrilha, posterior da coxa e na lombar, ele viu a necessidade de se cuidar a partir de lesões recorrentes.

“Isso me impedia de fazer atividade física, o que atrapalhava muito, porque sou profissional liberal e esses exercícios são o meu momento de relaxamento”, explica o advogado, que quando procurou a Periodize desconfiou da quantidade de profissionais que poderiam se envolver em seu tratamento. “Mas você realmente aprende a confiar no processo, pois percebe que cada profissional ali, do professor de educação física ao osteopata, está à sua disposição, a depender do que você quer e precisa”.

Foi buscando evitar lesões que a servidora pública estadual de 32 anos, Ionara Carvalho, que pratica natação e corrida, passou a investir na musculação.

“Quando fica mais puxado, sentia uma dor aqui ou ali, então passei a fazer musculação para fortalecer o corpo. Fiquei um tempo parada e quando voltei decidi respeitar o processo, pedindo conselhos aos educadores físicos e indo devagar. Além de um emagrecimento ruim com efeito sanfona, como já aconteceu comigo, as chances de lesão são enormes se você não respeitar as etapas e tempo de seu corpo”, aponta.

Neste contexto de verão, o erro mais comum é ter pressa, ou seja, acreditar que mudanças radicais na dieta e exercícios trarão resultados satisfatórios e duradouros em curto prazo, aponta o nutricionista especialista em nutrição clínica, estética, esportiva e prescrição de fitoterápicos, Rafael Ikeda.

“A verdade é que é preciso alinhar as expectativas com a realidade para evitar frustrações, o efeito rebote e transtornos alimentares, como compulsão alimentar. Ao querer apressar este processo, aumentam as chances de perda de massa muscular, flacidez, desnutrição, fraqueza e fadiga”, explica.

O professor de educação física e responsável técnico da Villa Forma Academia, Marcus Paulo Santos de Brito, diz que “atividade física e uma alimentação adequada não são projetos de verão, mas de vida”, e precisam ser realizadas respeitando as fases. “Desprezar isso é colocar em risco a saúde e, às vezes, a própria vida. Não se exercitar é extremamente prejudicial, assim como o exagero de forma constante. O segredo é buscar o equilíbrio físico, mental e espiritual”, salienta.

Caminhada

A atividade que mais tem crescido é a caminhada, aponta o professor de educação física e proprietário da Periodize, Fernando Santiago, e por isso tem sido uma porta de entrada para outras práticas. Porém, ao invés de andar por 1h e sentir dores no dia seguinte, experimente primeiro alongar e caminhar por 10min no primeiro dia, sugere o professor.

“No dia seguinte caminhe 15min e 20min no próximo, sempre alongando e observando como o seu corpo reage, mas sempre lembrando que a orientação de um profissional é essencial”.

Para a professora e empresária Ana Goiana, 53, que começou a praticar natação em alto mar, corrida e musculação por volta dos 40 anos, o melhor conselho é: “Comece hoje, mesmo que seja difícil e que de imediato não sinta o retorno. Comece, porque o resultado é muito positivo em vários aspectos”, afirma a empresária.

Além da melhora na qualidade de vida, a empresária aponta que sente um bem-estar diário. “Os dias de corrida e natação são realmente diferenciados para mim, mas vale frisar, em todas as minhas corridas o primeiro quilômetro é muito sofrido. Só após esse aquecimento começo a sentir prazer com a atividade, e no final tenho a recompensa que faz todo o esforço valer a pena”, fala.

Quem também sente uma grande mudança no seu dia quando pratica atividade física é o engenheiro de software Jonathan Queiroz, de 27 anos. Desde 2016, ele pratica slackline –, por incentivo do pai. O jovem nasceu em Salvador, mas atualmente mora e trabalha nos Estados Unidos, onde o frio permite a prática de slackline apenas em poucos meses do ano. Com três meses de férias na quentura de Salvador, ele chega a ir para o Jardim de Alah três vezes na semana com as fitas.

“O slackline para mim é praticamente uma meditação, pois é um esporte que exige uma concentração absoluta. Enquanto você está andando ali em cima é preciso um foco muito grande, então acaba que é algo que você desenvolve muito também. E isso ajuda muito no meu bem estar, pois não só exercita meu foco para fazer outras coisas, como também, no momento que estou ali em cima, minha concentração é total e eu esqueço de todo o resto”.