Cláudia Leitte surpreende e faz show disfarçada em estação de metrô | A TARDE

Antes de entrar no palco principal do Festival de Verão, a cantora Claudia Leitte agitou a Estação Mussurunga, na noite deste sábado, 27, com um pocket show surpresa para promover o novo EP “REALVERSO: Lado B”.

Leitte chegou à estação de forma discreta, disfarçada e apresentou o single “Destrava”, parte do recém-lançado EP, para os fãs que se encontravam no local. E O EP “REALVERSO: Lado B” foi lançado na última sexta-feira, 26, e traz novas sonoridades e composições marcantes da artista.

A ação inesperada na Estação Mussurunga atraiu olhares curiosos e gerou aclamação por parte do público presente. Confira: