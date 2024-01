Codecon inicia Operação Verão com fiscalização em hotéis de Salvador | A TARDE

A Diretoria de Ações de Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), iniciou nesta terça-feira, 26, a Operação Verão. A ação tem objetivo de identificar e corrigir eventuais irregularidades em estadias de moradores e turistas em hotéis de Salvador

A operação se estende até 31 de janeiro, e vai focar em locais mais procurados deste período, como quiosques à beira-mar, hotéis, pousadas e restaurantes próximos à orla. As infrações mais comuns nesta época do ano estão relacionadas à validade dos ingredientes utilizados na preparação dos alimentos, armazenamento inadequado de produtos perecíveis e falta de transparência nas condições de venda.

“A Operação Verão é realizada anualmente para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados também durante o momento de lazer. Observamos desde a higiene dos estabelecimentos até a clareza nas informações fornecidas, incluindo a diferenciação dos valores à vista ou parcelados, bem como o aviso sobre a cobrança de couvert artístico”, esclarece o diretor-geral da Codecon, Zilton Netto.

Entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 foram registradas 295 notificações e emitidos 12 autos de infração na última Operação Verão. Esses registros foram distribuídos entre os 137 estabelecimentos considerados irregulares, dos 295 vistoriados. Estabelecimentos reincidentes nas infrações estão sujeitos a multas que variam de R$900,00 a R$9 milhões.

Como denunciar

Para denunciar irregularidades, os consumidores devem entrar em contato com a Codecon através do aplicativo Codecon Mobile ou site www.codecon.salvador.ba.gov.br. O cidadão também pode entrar em contato com o Fala Salvador, através do aplicativo Fala Salvador Cidadão, o portal www.falasalvador.ba.gov.br ou pelo número 156.

A Central Municipal de Atendimento ao Consumidor opera de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h, na Rua Chile, 3, Centro. Para obter orientações adicionais, os cidadãos podem ligar para o número (71) 3202-6270 ou acessar as redes sociais do órgão.