Começou! Confira o quarto dia do Festival Virada Salvador

- Foto: Editoria de Arte A TARDE

O quarto dia do Festival Virada Salvador acontece nesta segunda-feira, 30, e segue com grandes atrações para o público na 'Arena O Canto da Cidade', na orla da Boca do Rio.

Nesta segunda-feira, as atrações são Raça Negra (19h30), Matuê (21h30), Gustavo Mioto (23h30), Henry Freitas (1h30) e Timbalada (3h30).

Além disso, no Palco Brisa irão se apresentar outros artistas na seguinte ordem: Ju Moraes e Sambaiana, OQuadro, Zé Atunbí, Vanessa Borges convida Mr Armeng.

Outra atração do Festival Virada Salvador é a Torre Eletrônica, que nesta segunda terá apresentações de Fabão e Gabi da Oxe.

Acompanhe a transmissão do Grupo A TARDE:

O Festival Virada Salvador segue até esta terça-feira, 31, quando irão se apresentar Parangolé, Jorge e Mateus, Leo Santana (responsável pela contagem regressiva), Luan Santana, Belo e Mari Fernandez.

Cobertura

O Grupo A TARDE realiza uma cobertura especial durante os cinco dias de Festival Virada Salvador 2025, com a transmissão ao vivo das apresentações. Os leitores poderão assistir aos shows em ambos os lugares, simultaneamente, através do Portal e do Youtube, no canal A TARDE Play.

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. Equipes dos portais MASSA! e A TARDE estarão espalhadas por toda a Arena, documentando as principais atrações em texto, foto e vídeo, além da movimentação no espaço e as coletivas de imprensa com artistas.