Confira as atrações do 2º dia do Festival Virada Salvador | A TARDE

Na última sexta-feira do ano, acontece o segundo dia de atrações do Festival Virada Salvador na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio. Neste dia 29, se apresentam Olodum, Nadson O Ferinha, BaianaSystem, Wesley Safadão, Mari Fernandez, Alok e Léo Santana.

Uma das expectativas da noite é a apresentação da banda BaianaSystem, comandada pelo vocalista Russo Passapusso, que, com o seu Navio Pirata, estreia no evento neste ano. Outra atração aguardada é o cantor Nadson O Ferinha, outro estreante, destaque do arrocha, sendo inclusive premiado no Multishow com o hit "Sinal". Já o pagodeiro Leo Santana será o responsável por encerrar a noite ao amanhecer.

Enquanto isso, no palco Super Trio da Virada, o público presente poderá acompanhar os shows de Malê Debalê, La Fúria e O Kannalha. O palco Brisa Divas contará com Belô Veloso, Ju Moraes e Sambaiana, além de Nininha Problemática convida Sarajane, Laiô e Dj Milla Brianezi.

O Festival Virada Salvador acontece entre os dias 28 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Confira a programação completa do palco principal e palcos alternativos aqui e no perfil do Portal A TARDE.