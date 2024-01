Programação: confira ordem dos shows no Festival Virada Salvador | A TARDE

Vai começar o maior Réveillon do Brasil e a equipe do Portal A TARDE detalha a ordem de apresentações da grade que irá se apresentar no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. A previsão é de que os shows comecem por volta das 17h, com previsão de término às 6h, a partir desta quinta-feira, 28.



Além do palco principal, a festa vai contar ainda com um trio elétrico com atrações baianas. Uma passarela fará a ligação entre o trio e o palco principal.



Mas, não para por ai! O evento também terá o Palco Brisa, dedicado às mulheres. Além da Escala Eletrônica, a estrutura do festival contará ainda com: roda-gigante, vila gastronômica, food trucks, arena gamer, posto médico, banheiros climatizados, acessibilidade e pontos de hidratação.

Confira a ordem de apresentação no Palco Principal:

Dia 28

Eric Land

Durval Lélys

Zé Vaqueiro

Anitta

Xand Avião

Nattan

Parangolé

Dia 29

Olodum

Nadson, o Ferinha

Baiana System

Wesley Safadão

Mari Fernadez

Alok

Léo Santana

Dia 30

Ana Castela

João Gomes

Pablo Vittar

Leonardo

Vintage Culture

Claudia Leitte

Xanddy Harmonia

Dia 31

Lincoln



Xamã

Jorge & Mateus

Bell Marques

Ivete Sangalo

Simone Mendes

Thiago Aquino

Dia 1º

Danniel Vieira

Família Gil

Daniela Mercury

Saulo

Tuca

Psirico

Timbalada

Trio Elétrico

Palco Brisa

Escala Eletrônica