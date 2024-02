Confira as belas imagens da Festa de Iemanjá | A TARDE

Nesta sexta-feira, 02 de Fevereiro, acontece uma das mais tradicionais demonstrações de devoção e fé do calendário religioso da Bahia. A Festa de Iemanjá recebe milhares de moradores de Salvador e de turistas de todo o mundo que se concentram no bairro do Rio Vermelho para saudar a Rainha do Mar. O Portal A Tarde acompanha de perto tudo o que acontece e traz para você essas belíssimas imagens feitar pela repórter fotográfica Rafaela Araújo.

| Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

