Confira o guia com roteiros alternativos para o turismo em Salvador | A TARDE

Salvador é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil no verão. Com suas belezas naturais, arquitetônicas, culturais e gastronômicas, a capital baiana se destaca pelas inúmeras opções de lazer que podem ser visitadas a qualquer hora do dia e o ano todo.



Porém, além do roteiro tradicional, que incluiu praias, Farol da Barra, Igreja do Bonfim e Pelourinho, a soterópolis apresenta outras opções que não entram no mapa obrigatório do turista. Se você vem a Salvador com um pouco mais tempo, ou prefere conhecer um lado alternativo da cidade, o Portal A Tarde preparou um guia especial com opções para quem gosta de esporte, lazer, natureza e cultura.

PARQUE SÃO BARTOLOMEU

Cachoeira no Parque São Bartolomeu | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

Você sabia que Salvador tem cachoeiras? Pois bem, quem gosta de aventura, não pode deixar de conhecer o Parque São Bartolomeu. Localizado no Subúrbio Ferroviário, - um pouco distante do Centro - o espaço proporciona, além das quatro cachoeiras, uma bela caminhada que atravessa uma mata com diversidades de árvores frutíferas e uma barragem que é possível tomar um bom banho e ainda descer de rapel. Não precisa pagar para entrar e é possível fazer o passeio em grupos. Clique Aqui e saiba como participar.



PARQUE METROPOLITANO DE PITUAÇU

Lagoa do Parque Metropolitano de Pituaçu | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

O Parque Metropolitano de Pituaçu é o principal ponto acessível da Mata Atlântica em Salvador. Localizado na orla, mais precisamente na Avenida Octávio Mangabeira, possui uma grande área para quem procura uma opção gratuita para se divertir. Se você gosta de pedalar, o espaço oferece 14 quilômetros de pista e, boa parte dela, sombreada pelas árvores. Os amantes da corrida também aproveitam o parque para esticar as pernas e se aproximar da natureza. Mas se você só está a fim de descansar, ou levar a família para caminhar, o parque também é uma boa opção. Você vai poder sentir a tranquilidade e ainda conhecer as esculturas do artista plástico baiano Mário Cravo.

PARQUE METROPOLITANO DO ABAETÉ

Parque Metropolitano do Abaeté | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

O Parque Metropolitano do Abaeté também é um boa opção para quem deseja conhecer uma Salvador diferente. A área é composta por dunas de areia branca que contrastam com a famosa Lagoa do Abaeté e sua água escura. O local é um espaço que tem forte ligação com as religiões de matriz africana e proporciona belas fotos em dias ensolarados. Existe uma estrutura de barracas e salva-vidas. Para quem gosta de história, escute a música 'A Lenda do Abaeté', eternizada na voz do Dorival Caymmi, e vai entender um pouco o que é o Parque do Abaeté.

PARQUE DAS DUNAS

Lagoa do Parque das Dunas de Salvador | Foto: Divulgação | Parque das Dunas Salvador

Nem a maioria dos moradores de Salvador sabem, mas a capital baiana tem o maior parque urbano de dunas, lagoas e restingas do Brasil. As montanhas de areia branquinha, podem ser observadas de cima de um mirante. No caminho até lá, você vai conhecer tudo sobre meio ambiente e ecoturismo, além apreciar a flora e fauna exuberantes. A entrada do Parque está localizada na Praia do Flamengo, orla norte da capital baiana. Para fazer a trilha, o visitante tem que agendar e a entrada exige uma taxa simbólica. Clique aqui e saiba todos detalhes.

PARQUE DA CIDADE

Parque da Cidade de Salvador | Foto: Marcelo Gandra | Secom

O Parque da Cidade de Salvador não poderia ficar de fora. O queridinho dos soteropolitanos, não é uma atração que está no radar dos turistas, mas pode, sim, entrar no roteiro. De fácil acesso, o local é uma ótima opção para quem gosta de lazer, cultura, esporte e natureza. Dá para andar de bicicleta, patins, patinete, skate, jogar bola, caminhar e tomar sorvete com os pequenos ao ar livre. O parque conta com um anfiteatro que recebe shows e espetáculos o ano todo, além de feiras e eventos diversos. Você pode dar sorte de ir num fim de semana e encontrar programação diversa e de graça.

Atenção: O Portal A Tarde manteve contato com os órgãos de segurança e administração que garantiram que os parques são monitorados por policiais militares, guardas civis, além de empresas de segurança privadas. Ainda assim, é recomendável atenção e cuidado para evitar transtornos.

DIQUE DO TORORÓ

Dique do Tororó | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

Salvador tem tantas belezas que o famoso Dique do Tororó passa despercebido aos olhares dos soteropolitanos, mas se você não conhece, tem que conhecer. Lá você encontra um espaço arborizado, pistas de corrida, decks de pesca, pedalinhos e restaurantes. Também vai se deparar na caminhada com as belíssimas esculturas que representam os Orixás do Candomblé. A obra é assinadas pelo artista plástico Tati Moreno e flutuam no espelho d'água da lagoa. Ao fundo você vai observar a exuberância da Arena Fonte Nova, estádio que tem o Esporte Clube Bahia como mandante dos jogos.

ARENA FONTE NOVA | MUSEU DO BAHIA

Arena Fonte Nova | Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

E falando em Arena Fonte Nova, esse é, sim, um cartão postal de Salvador. Os amantes do futebol de todo o mundo têm que conhecer a casa esportiva que recebe espetáculos musicais, religiosos e, claro, partidas de futebol. A Fonte Nova foi reconstruída para receber jogos da Copa do Mundo de 2014 e ficou conhecida como a "Arena das Goleadas". Pertencente ao Governo do Estado, recebe os jogos do Bahia e dentro dele está localizado o museu do clube. Uma ótima oportunidade para conhecer a história do Esquadrão de Aço, como o tricolor baiano é conhecido, visitar a sala de troféus e, ainda, poder visitar o estádio por dentro. Os dias de visitas podem ser conferidos aqui.

VILA BRANDÃO

Vista da Vila Brandão | Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde

A Vila Brandão é uma comunidade de pescadores encravada em uma das área mais valorizadas de Salvador, o Corredor da Vitória. Pela localização estratégica, o local vem ganhando espaço e conquistando admiradores por sua simplicidade, tranquilidade e culinária. Vários bares e restaurante administrados pelos moradores começaram a surgir e, hoje, entrou no roteiro do turista que quer conhecer uma Salvador diferente da tradicional. Se você estiver indo em direção a Barra, dê uma passada na Vila e contemple o pôr do sol que se destaca ao longo da escadaria e, também, no Mirante Wildberger, que fica atrás da Igreja da Vitória.

GAMBOA | SOLAR DO UNHÃO

Gamboa tem atraído cada vez mais visitantes que estão em busca da cultura e culinária de Salvador | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

As comunidades do Solar do Unhão e Gamboa são duas vilas de pescadores que ganharam destaque entre os soteropolitanos e começam a entrar no roteiro de muitos turistas que preferem conhecer uma Salvador mais 'raiz'. Lá, além da culinária, você vai poder conversar com os moradores e saber um pouco mais de como é viver na capital baiana. A entrada se dá pelo Museu de Arte Moderna (MAM), na avenida Contorno, bem perto do bairro do Comércio, onde está o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo. Uma experiência cultural, mas que também será acompanhada de beleza, pois as vilas estão cravadas na encosta da baía de Todos-os-Santos o que permite banho de mar e contemplação do pôr do sol.

MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA (MAM-BA)

Vista aérea do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) | Foto: Ascom / Governo da Bahia

Para o amante da cultura, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) é parada obrigatória. Além das exposições fixas e itinerantes de artistas baianos, brasileiros e estrangeiros, você vai encontrar um casarão conservado às margens na baía de Todos-os-Santos. O imóvel está localizado na Av. Contorno, de fácil acesso para visitação. São cinco salas expositivas, uma galeria ao ar livre - o Parque das Esculturas -, além de um cinema. O MAM é considerado o principal espaço para a arte contemporânea da Bahia e um dos mais importantes do país, recebendo ações educativas e artísticas. Confira horário de funcionamento e as exposições clicando aqui.

PRAIA DE SÃO TOMÉ DE PARIPE

Praia de São Tomé de Paripe e ao fundo praia de Inema | Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Por sua distância do Centro da cidade - no Subúrbio Ferroviário -, umas das mas belas praias de Salvador, São Tomé de Paripe, termina não entrando no roteiro dos turistas. E vale muito conhecer. A areia branca e o mar calmo e quente é um convite irresistível a um banho. Conhecida por muitos como o Caribe de Salvador, a praia de São Thomé tem uma ótima estrutura de barracas e estacionamento. Ela é uma extensão da Praia de Inema, que faz parte da Base Naval de Aratu e foi escolhida pelos presidentes Lula, Dilma e Michel Temer para passar as férias de final de ano. Apenas um muro divide as duas praias. Além da praia, você ainda tem a opção de pegar um dos barcos que fica aguardando os visitantes e fazer um bate-volta para Ilha de Maré, que também pertence a Salvador. Um convite que garante belas imagens.

PRAIA DA BOA VIAGEM

Praia da Boa Viagem | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Deixando o Subúrbio e indo em direção a Cidade Baixa, você passar por belas paisagens até chegar a praia da Boa Viagem. Famosa entre os soteropolitanos, o local é pouco conhecido pelos turistas. Fica bem próximo da Igreja do Bonfim, da Ponte de Humaitá e do Forte do Montserrat. Para muitos é a praia mais linda da capital. Vista de cima, é possível observar a barreira de corais e também é bem servida de opções de bares e restaurantes.