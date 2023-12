Confira o que acontece nesta semana em Salvador | A TARDE

Chegou o fim de semana e, para quem busca uma pausa na rotina, se envolver em um mundo de opções culturais estimulantes é uma boa pedida. Várias alternativas de entretenimento aguardam o público nesta semana, em Salvador.

Para ajudar o leitor, o Portal A TARDE compilou uma seleção imperdível, com ênfase em apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições e uma série de outras atividades.

E o melhor é que diversas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito. Explore as opções e planeje-se:

MÚSICA

"Julinha - APRUMAR

Quando: 15 de dezembro de 2023

Horário: 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)"

"Caetano Veloso – “Meu Coco”

Quando: Sexta, 15, Sábado, 16, e domingo, 17

Horário: 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: Arquibancada: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)

Camarote: R$ 370 (inteira) e R$ 185 (meia)"

"Jalmy - “Jalmy em Movimento”

Quando: Sábado, 16

Horário: 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Aiace - ""Eu Andava Como Se Fosse Voar"

Quando: Domingo, 17

Horário: 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

"Espetáculo Podemos comprar um poeta?

Quando: Terça, 19, e quarta, 20

Horário: 19h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Gratuito"

"Coral da Paz – Maestro Keiler Rêgo

Quando: Sexta, 15, e sábado, 16

Horário: 18h30

Onde: Sacadas do Olodum – Rua Gregório de Mattos

Quanto: Gratuito"

"Simone – Natal Salvador

Quando: Sábado, 16



Horário: 20h

Onde: Praça Municipal, Centro Histórico

Quanto: Gratuito"

"Ensaio Bloco Olodum

Quando: Domingo, 17

Horário: 14h

Onde: Largo da Tieta, Pelourinho"

"Mateus Aleluia – Natal Salvador

Quando: Domingo, 17



Horário: 20h

Onde: Praça Municipal. Centro Histórico

Quanto: Gratuito"

"Gabriel & Os Decaídos

Quando: Sábado, 16

Horário: 20h

Onde: Blá! Blá! Blá! - Arte e Cultura

Quanto: R$ 15 (antecipado) ou R$ 25 (no local)

TEATRO

"O Quebra-Nozes: uma versão Studio A

Quando: Sexta, 15, e sábado, 16, e domingo, 17

Horário: 20h

Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

Quanto: R$ 70 (Inteira) | R$ 35 (Meia)"

DANÇA

"Studio de Ballet Ana Campello - Rumo a Paris

Quando: Sexta, 15, às 19h, e sábado, 16, às 16h

Onde: Teatro Jorge Amado

Quanto: Entre R$ 35,00 e R$ 70,00"



CIRCO

"Circo e Escola Picolino

Quando: Sábado, 16, e domingo, 17

Horário: 17h

Onde: Sede do Picolino - Pituaçu

Quanto: Gratuito

EXPOSIÇÃO

"Exposição Coletiva da 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger

Quando: De terça a domingo

Horário: Das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte da Bahia

Quanto: Gratuito"

Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito

Quando: Até março de 2024



Horário: Das 10h às 18h

Onde: MAM Bahia

Quanto: Gratuito"

Máscaras – entreATOS do Acervo

Quando: Durante todo o verão 2023/2024

Horário: Das 12h às 17h

Onde: Solar Ferrão, Pelourinho

Quanto: Gratuito"