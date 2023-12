Confira quais são os destinos mais procurados durante o verão baiano | A TARDE

Pensou em praia, pensou na Bahia. Além da miscigenação de culturas, sons, sabores e artes, é o estado com o maior litoral brasileiro e revela muitas histórias e atrativos, quando o assunto é escolher o lugar para visitar na estação mais quente do ano. Por isso, A TARDE Destaque desta semana separou as cinco regiões mais procuradas pelos turistas, entre as águas quentes das praias baianas.

Capital da Bahia, Salvador está entre os principais destinos turísticos brasileiros. Seja para aproveitar o mar da cidade ou curtir o Carnaval, a maior festa regional, que em 2024, já começa no mês de fevereiro. Uma dica para quem visita a cidade dos soteropolitanos também é: abuse da culinária local e conheça os famosos acarajés e as moquecas.

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), são esperados 6,5 milhões de turistas, até o final do mês de março, o que representa um incremento de R$ 9.8 bilhões para a economia, até o final do mês de março. Segundo dados da Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Receptivo, durante o Verão de Salvador 2022/2023, realizada através da Secretaria de Turismo, dentre os turistas entrevistados 89,5% moram no Brasil, enquanto 10,5% são residentes de outros países. São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores polos emissores de turistas para a Bahia. Já internacionalmente, a Argentina destaca-se como o maior emissor, seguida pela Espanha, França e Itália.

Agora, confira dicas de regiões, cidades e atrativos para fazer o roteiro e curtir o verão da Bahia com tranquilidade:

SALVADOR

Para entender melhor a história, cultura e musicalidade da capital baiana, comece a viagem a Salvador pelo Centro Histórico e o Pelourinho. Entre os principais pontos turísticos, no Largo do Pelourinho, por exemplo, faça uma visita à Fundação Casa de Jorge Amado (o visual do alto é maravilhoso) e visite a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Depois, siga rumo à Igreja de São Francisco e à Catedral Basílica de Salvador, ambas entre as mais imponentes da cidade. No caminho, não deixe de passar pelo Cravinho para experimentar as cachaças locais e visite ainda as exposições da Casa do Carnaval da Bahia, do Palácio Episcopal da Sé e do Museu da Misericórdia, espaços dedicados à arte, história e cultura baiana. Para completar o passeio, desça o Elevador Lacerda para visitar o Mercado Modelo e a Cidade da Música da Bahia. Na volta, curta um pôr do sol e depois siga para a noite do Santo Antônio Além do Carmo.

E, claro, não dá para falar de Salvador, sem comentar sobre outro circuito turístico "obrigatório", pelas praias soteropolitanas. Vá à praia do Porto da Barra e depois siga em caminhada até a Praia do Farol da Barra. Suba ao topo do farol, aproveite para caminhar até o mirante do Morro do Cristo. O pôr do sol pode ser no mirante ou no Farol, os dois estão entre os melhores finais de tarde em Salvador.

Já o bairro do Rio Vermelho se destaca pelos restaurantes e vida noturna, mas também rende um bom passeio diurno, a começar pela Casa do Rio Vermelho, residência onde moravam os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai e onde hoje funciona um museu de memórias.

Após a visita, desça rumo à orla da Praia do Rio Vermelho para tirar uma foto com a estátua do ilustre casal. Bem de frente, aproveite e conheça também a Casa de Iemanjá, onde acontece o 2 de fevereiro, uma grande festa em homenagem à Rainha do Mar.

Quem deseja conhecer a famosa Basílica Nosso Senhor do Bonfim, uma das mais tradicionais igrejas da cidade, pode aproveitar o dia para conhecer também a Feira de São Joaquim, a Ponta do Humaitá e a Praia da Ribeira, onde o entardecer é incrível e os bares são ótimos para um happy hour animado.

Entre um passeio e outro por Salvador, separe um tempinho para uma escapada até o Solar do Unhão, onde funciona o Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM. O espaço rende um bom café, almoço, cineminha e ainda espetáculos musicais de jazz diante do mar.

Para quem está na cidade focado em praias, a melhor pedida será escapar um pouquinho do centro de Salvador. Rumo ao norte, você encontrará uma sequência maravilhosa de praias, passando por Itapuã, Stella Maris e Flamengo.

Um pouco mais adiante, seguindo pelo Litoral Norte da Bahia, estão algumas das mais belas praias do estado. Experimente relaxar em destinos como Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte e Imbassaí.

COSTA DO DENDÊ

Saindo da cidade, vamos direto para a ilha da Costa do Dendê conhecer um dos destinos mais badalados da Bahia. Morro de São Paulo também está entre os lugares mais disputados do verão baiano, segundo a Setur-BA. Conhecida por suas águas calmas e quentes, a ilha oferece vários atrativos, conforto e boa estrutura para quem visita.

Além de praias belíssimas, a ilha do Morro oferece noites animadas, passeios de lancha e mergulho e, para quem gosta de praia boa pertinho da pousada, e agito à noite, é o paraíso.

Costa do Dendê - Morro de São Paulo | Foto: Acervo Setur-BA / Jota Freitas

As praias do Morro de São Paulo são numeradas como: Primeira, Segunda, Terceira Praia e o início da Quarta Praia, que estão a uma distância que dá para ir caminhando da vila principal. Para ir a pontos mais distantes da Quarta Praia e da Quinta Praia (também conhecida como Praia do Encanto) será necessário transporte. Duas praias da ilha são visitadas como passeio: Gamboa e Garapuá.

E para quem pensa que Morro é apenas praia e calor, se engana. Há dois passeios para fazer na área do centro: a visita à Fortaleza do Tapirundu e a descida de tirolesa do Farol à Primeira Praia. O nome oficial do Forte de Morro de São Paulo é Fortaleza do Tapirundu – já que se trata de um conjunto de fortificações erguidas e ampliadas entre os séculos 16 e 18.

As ruínas da fortaleza são fotogênicas. O momento perfeito para visitar é na volta de algum passeio de lancha com desembarque no píer da ilha. Ao passar pelo portal histórico, vire à esquerda e você logo chegará às muralhas da fortaleza. A visitação é gratuita.

Intitulada “a maior tirolesa do mundo com queda no mar”, a Tirolesa da ilha tem saída no alto do morro, pertinho do Farol. A queda de 50 metros acontece ao longo de um percurso de 340 metros, com direito a cair nas águas calmas da Primeira Praia. Não se preocupe com os seus pertences: eles são embalados e descem separados por outra tirolesa para você pegar.

Após curtir as praias, não deixe de apreciar o pôr do sol em lugares como a Toca do Morcego, o Mirante do Farol e a Fortaleza de Tapirandu. Se o pique permitir, emende com uma voltinha pelo centro da vila de Morro de São Paulo e pela noite da Segunda Praia, onde estão boas pedidas para quem busca restaurantes e agito.

COSTA DOS COQUEIROS

De uma Costa a outra, chegamos na dos Coqueiros, onde fica a famosa Praia do Forte, a cerca de 92 km de Salvador. É uma vila localizada no Litoral Norte da Bahia, em um distrito do município de Mata de São João, que compõe o circuito turístico da Rota dos Coqueiros. Se o que você busca são piscinas naturais, vida marinha abundante e um cenário pontilhado por coqueiros, a Praia do Forte não pode ficar de fora do seu roteiro. O vilarejo possui algumas praias em sua orla, como a praia do Portinho ou praia do Tivoli, bem central, a praia do Portinho de Baixo, a praia Pedra do Chapéu, a praia do Lord, a praia do Papa Gente, entre outras que são paradisíacas.

Assim como Morro, nem só de praias a praia do Forte é composta. Uma atração forte do local é visitar o Projeto Tamar, onde o visitante terá a oportunidade de conhecer sobre a vida marinha e a preservação das espécies de tartarugas, além de observá-las. O projeto Baleia Jubarte é outra das atrações turísticas que o visitante pode aprender, conhecer e observar as baleias de pertinho.

Costa dos Coqueiros - Praia do Forte | Foto: Divulgação / Portal Praia do Forte Bahia

E para quem ama atividades de ecoturismo, a Reserva Sapiranga é uma boa opção, um habitat natural de flores e plantas nativas, como orquídeas e bromélias. O passeio pode ser feito andando, de bicicleta, a cavalo ou em um quadriciclo.

Na vila da praia do Forte é onde estão grande parte dos restaurantes, lojinhas de artesanato e a igrejinha de São Francisco de Assis. Aproveite para jantar no local, que é sempre mais animado durante as noites.

COSTA DO DESCOBRIMENTO

Ainda fazendo o tour pelas costas baianas, a do descobrimento é uma das mais famosas, principalmente para quem mora fora do país. Em Porto Seguro, também não faltam opções para quem deseja barracas animadas, vida noturna, bons restaurantes e até algumas compras. Ao visitar a cidade, prepare-se para uma agenda intensa, mas não deixe de incluir alguns momentos de descanso.

É possível curtir desde praias tranquilas às que oferecem muito agito. E se o tempo permitir, vale ainda explorar as praias de regiões vizinhas, como Arraial d'Ajuda, Trancoso, Santa Cruz Cabrália, Santo André e até Caraíva.

As praias mais famosas de Porto Seguro são a Praia de Taperapuã, a Praia do Mutá e a Praia Coroa Vermelha (que fica em Santa Cruz Cabrália). Taperapuã atrai especialmente os turistas que buscam agito, boa infraestrutura, um lindo mar e as famosas barracas. Já as vizinhas Praia do Mutá e Praia Coroa Vermelha são muito procuradas por famílias que desejam um bom restaurante e mar piscina para curtir com crianças.

Costa do Descobrimento - Porto Seguro | Foto: Secom / Prefeitura de Porto Seguro

A Passarela do Álcool, rebatizada de Passarela do Descobrimento, já não é mais a mesma. Antes tomada por barracas com a venda de bebidas alcoólicas dos mais variados tipos, hoje, tem apenas um pequeno trecho dedicado a essa tradição. Grande parte do espaço agora é ocupada por restaurantes, lojas e barraquinhas que vendem todo o tipo de produto destinado aos turistas. O passeio é boa pedida para o final da tarde e também depois do anoitecer, quando a Passarela fica repleta de turistas.

COSTA DO CACAU

Itacaré

Esse destino é para quem realmente ama natureza. Pois, é um dos mais famosos destinos entre as praias da Bahia, mas não são apenas as faixas de areia à beira-mar. Cercada por vegetação de Mata Atlântica e com terreno montanhoso, Itacaré também presenteia os viajantes com cachoeiras e rios que permitem passeios fora do mar.

A dica principal é: visite todas as praias! As praias de Itacaré são divididas entre urbanas e rurais. Tem praia de agito, deserta e de surfe. Tem praia que chega de carro ou de trilha.

Entre as praias urbanas mais preservadas, os destaques são a Praia do Resende, Praia da Tiririca, Praia do Costa e Praia da Ribeira, todas localizadas no Caminho das Praias. As praias rurais de Itacaré são as que oferecem acesso a partir da rodovia BA-001, com ou sem trilha, sendo que essas são as praias mais bem preservadas da cidade. A de Itacarezinho, por exemplo, é a mais distante da cidade e está localizada a apenas 15 km do centro de Itacaré.

O acesso à Praia de Itacarezinho pode ser de carro ou a pé, pela Trilha das Quatro Praias, que forma um dos melhores roteiros para os amantes do mar. Além de Itacarezinho, a Trilha das Quatro Praias leva também às Praia da Engenhoca, Praia Havaizinho e Praia da Camboinha (ou Gamboa). O trajeto total da trilha tem 4 km. Aproveite cada parada de descanso para um bom banho de mar.

Também com acesso por trilha, a Praia de Jeribucaçu é um deleite para os turistas, que contam com infraestrutura simples, um rio de água doce que corre para o mar e um bom trecho de praia deserta. Com uma caminhada curta, será possível chegar ainda à pequenina Praia do Arruda, um cantinho escondido e ainda pouco explorado, repleto de corais e piscinas naturais.

O movimento dos turistas aumenta assim que o sol começa a descer. É hora de sair da praia e ir até a Ponta do Xareú, de onde se tem um visual privilegiado para o entardecer. O cantinho, escondido entre a Praia da Coroinha e a Praia da Concha, é o melhor ponto da cidade para apreciar o final de tarde.

Se de dia os turistas buscam as diversas praias de Itacaré, à noite a grande maioria corre para aproveitar a Pituba. A rua é a queridinha e é repleta de lojinhas, bares e restaurantes que agradam a todos os gostos. Tem barzinho com música ao vivo, restaurante descolado e cantinhos românticos para quem está de casal. Vale também uma boa noite de forró!

Ilhéus

Conhecida mundialmente através dos livros de Jorge Amado, o local é riquíssimo culturalmente e mescla arquitetura colonial com belas praias. Quando nos perguntamos o que fazer em Ilhéus, uma das primeiras coisas que nos vem à mente são as praias. O sul da Bahia tem um lindo litoral, para todos os tipos de visitantes. Esteja ele em busca de descanso, aventuras de buggy ou das melhores ondas para surfar.

Visite a Casa de Cultura Jorge Amado. O museu tem como objetivo mostrar a vida e a obra do escritor. O visitante encontrará fotografias e outros objetos pertencentes à Jorge Amado, que viveu no local. Além disso, a casa ainda funciona como o Instituto Histórico de Ilhéus e como uma Fundação Cultural.

Bem perto de Ilhéus é possível visitar uma fábrica de produção de chocolate artesanal. Primeira do nordeste, a fábrica é uma das principais atrações para turistas. Além disso, ela ainda tem uma lojinha e uma mini fazenda para você fazer umas comprinhas.

O momento das compras é o mais esperado por muitas pessoas que viajam à uma nova cidade. Em Ilhéus, tem o Mercado de Artesanato, onde você poderá encontrar lembranças de viagem e iguarias da cidade como chocolate em pó, com variedade.

Chapada Diamantina

Mas, para quem pensa que a Bahia vive só de praias, se engana. A região da Chapada Diamantina é uma ótima opção para visitar, quando o assunto é trilha, montanhas e grandes possibilidades de fazer trekking, dos trechos mais fáceis, aos mais difíceis. Sem contar a riqueza gastronômica e cultural, que é característica da região e, em sua maioria, produzida pelos próprios moradores e nativos, como a cana de açúcar, o famoso "palmito de jaca", tabaco, café, entre outros. Nesta localidade, entre os destinos mais procurados estão Lençóis, que oferece programação para todos os gostos.

Lençóis é um dos lugares mais charmosos da Bahia. Com muitas belezas naturais e atrativos históricos, a cidade é segura, aconchegante e conta com uma ótima infraestrutura para receber seus visitantes. Ideal para a prática de ecoturismo.

O centro histórico é um dos melhores locais para iniciar os passeios em Lençóis. Com casarões coloniais, praças e igrejas, é possível conhecer facilmente a história da cidade. Pioneira na extração de diamantes no século XIX, Lençóis reúne detalhes únicos da época. Entre os principais atrativos desse programa, estão a Igreja do Senhor dos Passos e a Ponte de Pedra, que é simplesmente fascinante.

O Ribeirão do Meio é um dos atrativos mais famosos de Lençóis e também uma excelente pedida para visitar com a família. O local possui uma queda d’água em formato de tobogã que atrai muitos visitantes e rende sempre bons momentos. Um destaque é que o espaço também conta com uma piscina natural perfeita para banho. Para chegar à atração, é preciso fazer uma trilha de nível leve.

Localizada a 4 km do Ribeirão, a Cachoeira do Sossego é mais um destino natural obrigatório para você curtir em seu roteiro. Embora a atração seja muito apreciada, não deixe de contratar um guia para conhecê-la, já que seu acesso requer uma trilha de nível médio.

Localizada em meio às belezas naturais da Chapada Diamantina, a Cachoeira do Mosquito é outra bela cachoeira para conhecer em Lençóis. Essa queda d’água com mais de 70 metros de altura se destaca pelas suas formações rochosas, que encantam os visitantes. No local, também é possível apreciar um mirante que revela paisagens encantadoras da região.

O Poço do Diabo é mais um programa "obrigatório" em Lençóis, sendo o passeio ideal para quem ama se aventurar. Essa atração conta com uma queda d’água perfeita para banho. Além disso, é uma ótima pedida para praticar esportes como o rapel. Para visitar o local, também é necessário realizar uma trilha de intensidade média, assim como ter a companhia indispensável de um guia.

O centro de Lençóis com o casarão antigo tombado como Patrimônio da Humanidade conta uma parte da história vivida nos tempos áureos do garimpo. Ainda pelo centro há uma escultura de um garimpeiro que junto com os lampiões formam os símbolos da cidade. A noite o centrinho fica cheio de mesas de restaurantes, excelente opção para jantar ao ar livre contemplando as belezas arquitetônicas de séculos passados.

Portanto, hora de arrumar as malas e escolher qual beleza da Bahia encanta mais. Boa viagem!

Esta reportagem foi produzida com base nas informações de roteiro do site nacional Melhores Destinos.