Confira registros da entrega do presente à Iemanjá | A TARDE

A festa de Iemanjá desta sexta-feira, 2, juntou fiéis, turistas e baianos. Eles foram prestar homenagens e entregar presentes para a Rainha das Águas.

Nos registros do fotógrafo Xando Pereira, do Grupo A TARDE, flores e oferendas marcaram uma das principais manifestações religiosas e culturais do país. Confira:

| Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

