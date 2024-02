Conheça as opções de curtição no verão de Salvador | A TARDE

Chegou o verão e todos os caminhos levam para onde? Para Salvador, a cidade mais diversa do Brasil. Nesse período, que reúne festa de fim de ano, férias e muito sol, a capital baiana prevê receber aproximadamente 3,4 milhões de pessoas até março de 2024, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período no ano anterior, segundo Projeção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).



O que não falta também são opções para visitar e curtir Salvador, seja aproveitando as belas praias da capital, um barzinho, restaurante ou até mesmo um passeio mais cultural para curtir e conhecer um pouco mais da história da capital.

Por isso, o Portal A Tarde separou uma lista com vários points que fervem no verão neste verão. Confira:

BARRA

Praia do Porto da Barra

Praia do Porto da Barra | Foto: Divulgação

Um clássico para quem vem conhecer a cidade e para os moradores, a Barra reúne diversos atrativos. A praia do Porto da Barra é parada obrigatória para quem gosta de um mar mais calmo e quentinho, não a toa que lota no período do verão. Quem escolhe ir ao Porto da Barra tem a opção ainda de praticar diversas atividades físicas, entre elas o stand up paddle.



Forte de Santa Maria

Além da praia, no Porto a Barra é onde fica a estrutura do Forte de Santa Maria, local em que funciona o espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana.



E na hora do Pôr do Sol, é no Farol da Barra que a mágica acontece. Depois de horas de banho de mar e de curtição na areia, muita gente aguarda o fim do dia para contemplar o pôr do sol na localidade, que tem uma das vistas mais bela da cidade.

E falando em verão, claro que vem logo à mente o carnaval. É também no Farol da Barra que os trios dão a largada para o maior carnaval do mundo.

Concentração dos trios no Farol da Barra durante o carnaval | Foto: Divulgação

Bares e restaurantes

A região também é palco para bares e restaurantes que cabem em todos os orçamentos. Entre as opções há o Bar Sol Brilhante , mais conhecido como "Bar das Putas". Ele é ideal para quem procura algo mais simples para tomar uma cervejinha e bater papo com os amigos. Para os mais sofisticados, há o restaurante Barravento. Confira algumas opções:

Bar Sol Brilhante (Bar das Putas) - Av. Sete de Setembro, 3835 - Barra

Restaurante Barravento - Av. Oceânica, 814 - Barra. Tel: (71) 3247-2577

Boteco do Caranguejo - Edificio Bahia Flat, Condomínio Bahia de Todos os Santos - Av. Oceânica, 235 - Barra. Tel: (71) 3016-0841

RIO VERMELHO

Para quem busca vida noturna da cidade é inevitável não ir até o bairro do Rio Vermelho. Os bares, largos, restaurantes e muitas casas noturnas, o torna merecedor do título do “bairro mais boêmio” de Salvador.

Se a ideia for jantar, um dos restaurantes mais buscados na região é o 'La Taperia'. São diversos pratos espanhóis de primeira qualidade. A decoração e o serviço são diferenciados. Os drinks também não deixam a desejar.

Já quem boteco para tomar uma gelada com os amigos curtindo um som, o Fronteira e Pai Inácio são clássicos para esse tipo de rolê. Ambos possuem som ao vivo, diversos tipos de petiscos e opções de drinks de cervejas. São points certos para quem está m busca desse tipo de curtição.

Se você for mais da galera que curte mais uma boate mais jovial, tem a Bombar. Já quem busca uma casa noturna com um público mais velho, é só ir na Borracharia. O endereço era uma borracharia durante o dia, e casa noturna durante a noite. A decoração inusitada, o público eclético e o clima de “dancing with myself” são fabulosos.

E claro, não tem como falar do Rio Vermelho sem falar do famoso Acarajé da Dinha, localizado no Largo de Santana e se tornou um dos principais points do bairro e é parada obrigatória.

Confira opções:

La Taperia - R. da Paciência, 251 - Rio Vermelho. Tel: (71) 98716-1077



Boteco Fronteira - R. Odilon Santos, 65 - Rio Vermelho. Tel: (71) 99259-2060

Pai Inácio - Pr. Caramuru - Rio Vermelho. Tel: (71) 99109-5775

BomBar Rv - R. Canavieiras, 24 - Rio Vermelho. Tel: 98148-0594

ABorracharia - Rua Conselheiro Pedro Luiz, 101 - Rio Vermelho. Tel: (71) 98106-9918

Acarajé da Dinha - Largo de Santana - Rio Vermelho

Show Bar - Praça Colombo, 80 - Rio Vermelho. Tel: (71) 99944-0464

Boteco Rio Vermelho - Largo de Santana, 4 - Rio Vermelho

SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO



Um dos bairros mais antigos de Salvador, o Santo Antônio Além do Carmo tem cada vez mais registrado um aumento na ocupação na região. Moradores locais e turistas movimentam bares e o comércio informal da região, principalmente nos finais de semana, noite adentro. Com a chegada do verão, o fervo está maior, começa mais cedo, e é quase diário. Confira algumas das opções mais procuradas:

Bar Cruz do Pascoal

O clássico botequim Bar Cruz do Pascoal tem uma das mais saborosas carne de sol com pirão de aipim de Salvador. Fundado em 1952 pelo espanhol Porfírio Amoedo, o negócio é famoso pela cerveja gelada, pelos saborosos petiscos e pela privilegiada vista para a Cidade Baixa e a Baía de Todos-os-Santos.



Café e Cana Botequim

O Café e Cana Botequim fica defronte ao Plano Inclinado do Pilar e é um dos estabelecimentos mais agitados do Santo Antônio. O Café e Cana se beneficia bastante dos eventos que estão acontecendo no Centro Histórico, como as apresentações de Gerônimo Santana e da Orkestra Rumpilezz na Escadaria do Passo, situada na Ladeira do Carmo.

Cafélier



Cafélier é um bistrô-café-doceria com um pôr do sol belíssimo com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Turistas e moradores também estão “batendo o ponto” no local, que celebra 30 anos em 2024. O bistrô fica em um casarão do Carmo e transmite uma viagem no tempo com decoração de objetos antigos.

O Cafélier traz uma vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos e é também um charme à parte. É o point certo para saborear cafés, drinks, comidinhas e cervejas e ainda assistir a um belíssimo pôr do sol na cidade.

Bar do Léo

Localizado na Saúde, próximo ao Carmo, o Bar do Léo já é um verdadeiro sucesso que vem reunindo gente de várias idades Para tomar o famoso chopp de vinho, além de cerveja gelada e muitos petiscos, entre eles, caranguejo, lambreta e linguiças artesanais com vários tipos de recheios.

O proprietário da casa, Léo, além de dar nome ao bar, é o maior garoto propaganda do estabelecimento. Ele sai de mesa em mesa cumprimentando os clientes e distribuindo simpatia. Todo domingo é dia de feijoada com samba e muita animação.

Bar Cruz do Pascoal - R. Direita de Santo Antônio, 02. Tel: (71) 3243-2285

Café e Cana Botequim - R. do Carmo, 25 - Santo Antônio Além do Carmo. Tel: (71) 99181-7314

Cafélier - R. do Carmo, 50 - Santo Antônio Além do Carmo. Tel: (71) 3241-5095

Bar do Léo - Rua Góes Calmon, 63, Largo do Léo, Saúde. Tel: (71) 99352-0999

Aquecimento no setor

O fervor de gente na capital baiana afeta diretamente o setor de bares, restaurantes e hotéis. Em Salvador, a previsão é que esses estabelecimentos aumente 70% o faturamento, segundo dados do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Salvador (SHRBS).

Em entrevista ao Portal A Tarde, o presidente do do SHRBS, Silvio Pessoa, celebrou o incremento na economia no setor através do verão. Ainda de acordo com ele, além do aumento na ocupação, aumentou também o número de contratação de profissionais nesse período em Salvador.

"Desde o final do mês de dezembro que os bares nos principais pontos turísticos aumentaram entre 60 e 70% o faturamento. Nessa mesma seara, foram contratadas também mais pessoas para trabalhar, nas áreas de garçons, cozinheiras, limpeza... Houve um aumento em torno de 10% da força efetiva. A hotelaria, por exemplo está com um dos melhores janeiros dos últimos anos depois da Covid-19. Voltamos a um excelente alta estação. Claro que as perdas foram bem difíceis na época, mas pelo conseguimos chegar para trabalhar no azul e não mais no vermelho, como foram os dois anos de pandemia", disse.