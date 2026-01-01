Menu
PROGRAMAÇÃO

Mais de 10 shows gratuitos agitam Pelourinho neste início de ano; confira

Série de atrações seguirá até o carnaval

João Grassi

Por João Grassi

01/01/2026 - 14:29 h | Atualizada em 01/01/2026 - 14:42
Bairro do Pelourinho
Bairro do Pelourinho -

É verão na Bahia! E para iniciar o ano com toda a energia que a estação traz, o Pelourinho recebe uma programação especial de atrações culturais e musicais que movimentarão o Centro Histórico. A iniciativa integra a ação 'Verão na Bahia. Um Estado da Alegria', realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, celebrando a diversidade da cultura baiana.

A série de atrações seguirá até o carnaval. A abertura da programação acontece no dia 2 de janeiro, com shows de Márcia Freire, Nara Couto e Samba Trator em diferentes largos do Pelourinho. Até o dia 6, o Pelô recebe ainda Samba de Oyá, Aila Menezes, Didá, Cortejo Afro, Olodum, entre outros.

As apresentações ocuparão as ruas do Pelô e as praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo, Quincas Berro d’Água, Praça das Artes e o Largo do Pelourinho. A programação também contempla o público infantil. No domingo, 4, as crianças poderão se divertir com a apresentação de Tio Paulinho, no Largo Pedro Arcanjo, garantindo alegria para todos os públicos.

Programação Cultural do Pelourinho

2 a 6 de janeiro

SEXTA-FEIRA (02/01)

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Nara Couto

19h às 20h30

Gratuito

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Márcia Freire

20h às 21h30

Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Samba Tratror

20h30 às 22h

Gratuito

SÁBADO (03/01)

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Festival Na Rota do Roteiro

Show: Gravnave e Convidados

17h às 23h

Ingressos: Sympla R$ 20 e R$ 10

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Samba de Oyá

20h às 21h30

Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Aila Menezes

20h

Gratuito

DOMINGO (04/01)

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Tio Paulinho (Programação Infantil)

14h30 às 17h

Gratuito

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Didá e Convidados - As Rainhas do Samba Reggae

14h às 20h

Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Resenha do VP

14h às 19h

Gratuito

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Viola de Doze

19h às 21h

Gratuito

SEGUNDA (05/01)

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Cortejo Afro

18h30 às 0h

Gratuito

- RUAS DO PELÔ

Atração: Gal do Beco convida Lado C do Samba

19h

Gratuito

TERÇA (06/01)

- RUAS DO PELÔ

Atração: Bonecões + Escola Olodum

18h

Gratuito

- PRAÇA DAS ARTES

Atração: Olodum

18h30 às 00h

Gratuito

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Samba pra Rua

19h às 23h

Ingressos: Ingressos Simples R$ 30 e R$ 15

- LARGO PEDRO ARCHANJO

Atração: Movimenti o Trio

20h às 21h30

Gratuito

Tags:

pelourinho show verão

x