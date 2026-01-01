PROGRAMAÇÃO
Mais de 10 shows gratuitos agitam Pelourinho neste início de ano; confira
Série de atrações seguirá até o carnaval
Por João Grassi
É verão na Bahia! E para iniciar o ano com toda a energia que a estação traz, o Pelourinho recebe uma programação especial de atrações culturais e musicais que movimentarão o Centro Histórico. A iniciativa integra a ação 'Verão na Bahia. Um Estado da Alegria', realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, celebrando a diversidade da cultura baiana.
A série de atrações seguirá até o carnaval. A abertura da programação acontece no dia 2 de janeiro, com shows de Márcia Freire, Nara Couto e Samba Trator em diferentes largos do Pelourinho. Até o dia 6, o Pelô recebe ainda Samba de Oyá, Aila Menezes, Didá, Cortejo Afro, Olodum, entre outros.
As apresentações ocuparão as ruas do Pelô e as praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo, Quincas Berro d’Água, Praça das Artes e o Largo do Pelourinho. A programação também contempla o público infantil. No domingo, 4, as crianças poderão se divertir com a apresentação de Tio Paulinho, no Largo Pedro Arcanjo, garantindo alegria para todos os públicos.
Programação Cultural do Pelourinho
2 a 6 de janeiro
SEXTA-FEIRA (02/01)
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Nara Couto
19h às 20h30
Gratuito
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Márcia Freire
20h às 21h30
Gratuito
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Samba Tratror
20h30 às 22h
Gratuito
SÁBADO (03/01)
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Festival Na Rota do Roteiro
Show: Gravnave e Convidados
17h às 23h
Ingressos: Sympla R$ 20 e R$ 10
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Samba de Oyá
20h às 21h30
Gratuito
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Aila Menezes
20h
Gratuito
DOMINGO (04/01)
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Tio Paulinho (Programação Infantil)
14h30 às 17h
Gratuito
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Didá e Convidados - As Rainhas do Samba Reggae
14h às 20h
Gratuito
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Resenha do VP
14h às 19h
Gratuito
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Viola de Doze
19h às 21h
Gratuito
SEGUNDA (05/01)
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
Atração: Cortejo Afro
18h30 às 0h
Gratuito
- RUAS DO PELÔ
Atração: Gal do Beco convida Lado C do Samba
19h
Gratuito
TERÇA (06/01)
- RUAS DO PELÔ
Atração: Bonecões + Escola Olodum
18h
Gratuito
- PRAÇA DAS ARTES
Atração: Olodum
18h30 às 00h
Gratuito
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Samba pra Rua
19h às 23h
Ingressos: Ingressos Simples R$ 30 e R$ 15
- LARGO PEDRO ARCHANJO
Atração: Movimenti o Trio
20h às 21h30
Gratuito
