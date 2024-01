Dançarinas antigas do Parangolé "quebram tudo" com Tony Salles | A TARDE

A noite deste domingo, 14, foi de nostalgia e emoção para os fãs do Parangolé. Atualmente comandado por Tony Salles, o grupo deu uma voltinha no passado com a participação de Tina Viana e Tina Oliveira no ensaio de verão realizado na Arena Fonte Nova.

>>> Scheila Carvalho “mete dança” e escala em show do maridão, Tony Salles

As dançarinas integraram as primeiras formações do Parango, ao lado de Bambam, Nenel e Leo Santana. No palco, elas “quebraram tudo” ao som de clássicos da banda como “A Santa”, “Milagreiro”, “Samba de Roda”, “Balacobaco” e “Desço a Madeira”.

Tony aproveitou a ocasião para homenagear as Tinas, dizendo que elas são uma referência no pagodão baiano, tanto quanto a esposa, Scheila Carvalho.

"Essas duas mulheres carregam a história linda do nosso pagodão baiano. Toda vez que eu falo de pagodão baiano, vocês também são uma referência muito grande. Assim como o Brasil inteiro fala de Scheila Carvalho, fala de Carla Pérez, fala de Débora Brasil, falam dessas duas Tinas aqui também. Leo Santana e essas duas mulheres fizeram a história linda junto com o Bambam, junto com o Nenel. E o nosso pagodão agradece muito por isso".

Veja o vídeo





Reprodução | YouTube