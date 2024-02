Detran fará teste de alcoolemia em motoristas de trio elétrico | A TARDE

O Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), irá fiscalizar, durante todo o Carnaval da Bahia 2024, os veículos e condutores de trios, carros de apoio, carros de som, minitrios, microtrios e veículos alegóricos que participarão da festa.

Desde a última segunda-feira, 29, foram iniciadas as vistorias prévias realizadas pelos três órgãos estaduais com os trios elétricos e os seus condutores. São avaliados requisitos que vão desde a documentação do veículo e dos motoristas, tamanhos e dimensões estruturais, equipamentos obrigatórios.

"O Detran é o anjo da guarda do folião e da população, porque atua na prevenção de acidentes através dessas vistorias prévias. Conseguimos verificar os itens de segurança, documentação do veículo e do condutor do veículo”, explicou o coordenador-geral de Fiscalização do Detran, Fabrício Araújo. Ainda conforme Araújo, a fiscalização seguirá nos circuitos durantes os dias de Carnaval. “Como a fiscalização de alcoolemia no início e no final do percurso, e a verificação se o veículo continua apto para permanecer nos circuitos ou não", informou o representante do Detran.

Prevenção

Além da fiscalização, o órgão estadual de trânsito realizará capacitação dos motoristas de trios elétricos e ações de educação para o trânsito. Ao todo, 113 servidores estarão de plantão durante todo o Carnaval e o órgão prevê um investimento de quase meio milhão de reais em apoio à garantia da segurança da festa.



Conforme o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Bahia, Valdir Ferreira, o objetivo é garantir a prevenção e segurança dos foliões e das equipes que irão atuar nos trios elétricos, como músicos e técnicos.

“Nos preocupamos com a proteção das rodas para evitar atropelamentos, com as saídas de emergência para que todos possam sair de maneira segura dos trios elétricos, temos brigadistas especializados em segurança contra incêndio para cuidar da proteção das pessoas”, explicou o bombeiro militar.