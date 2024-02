Salvador lidera pesquisa de destino mais procurado para o Carnaval | A TARDE

Um levantamento do KAYAK, principal metabuscador de viagens do mundo, mostra que seis destinos têm sido mais buscados pelos brasileiros de junho de 2023 a janeiro de 2024 para curtir o feriado de Carnaval. A Bahia se destaca com duas cidades entre as mais pesquisadas: Salvador (1º) e Porto Seguro (4º).

A capital baiana lidera o ranking seguida de Recife, capital de Pernambuco (2º), - Rio de Janeiro (3º), Porto Seguro (4º), Maceió, capital de Alagoas, e Fortaleza, capital do Ceará. O Nordeste é a região mais procurada no país, tendo 5 das 6 cidades mais buscadas do país no período.

Quando o assunto é o valor do bilhete no dia de Carnaval, Salvador parece na segunda posição com R$1.498,00. Recife lidera como destino mais caro - $1.532,00. A terceira posição fica com Maceió - R$1.463, seguida de Fortaleza - R$1.335,00, Porto Seguro - R$1.269, e o destino mais barato para viajar de avião é o Rio de Janeiro R$1.097

De acordo com a KAYAK, o levantamento foi realizado no dia 8 de janeiro de 2024, na base de dados do metabuscador, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do Brasil, e de todos os aeroportos do mundo, para todos os aeroportos do Brasil.

Como datas de buscas foram consideradas de 04/06/2023 a 04/01/2024. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 05/02/2024 e 16/02/2024. Os preços são uma média e podem variar com o tempo.