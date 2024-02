Duas Medidas estreia novo vocalista no Carnaval | A TARDE

Celebrando 15 anos de fundação em 2024, a banda Duas Medidas está de volta. O grupo está estreando um novo cantor, Guga Meyra. O artista ressalta a alegria em estar entrando em uma banda que faz parte de sua vida, onde já foi a muitos shows e sempre acompanhou o trabalho como fã.

"Tive também a oportunidade de dividir palco com eles enquanto estava em carreira solo e, além de fã, virei amigo de Lincoln e de todos os outros integrantes, o que torna tudo ainda mais gratificante! Sem dúvidas, foi uma banda que serviu de referência e influenciou muito quem eu sou como artista”, conta Guga.

A nova formação, Guga Meyra & Duas Medidas, estreia em pleno Carnaval de Salvador, com apresentações nos principais camarotes e palcos da folia.

“Estrear no carnaval vai ser bastante especial! Tenho certeza de que essa nova parceria será de muita dedicação, trabalho, músicas, boas energias e, se Deus quiser, muito sucesso!”, afirma o novo vocalista.

Criada originalmente em 2009, a banda Duas Medidas marcou o público com sucessos como: Trenzinho da Sacanagem, La Raba, Paredão das Amigas, Rabetão no Paredão, Festa no Apê e Carnavrau e ficou conhecida nacionalmente pelo pagodão, estilo que será mantido na nova formação. A banda tocou em várias regiões do Brasil, foi destaque em apresentações dentro dos melhores camarotes, blocos e festivais. Em Salvador, ganhou premiações importantes ao longo dos anos, como banda revelação do Carnaval e música destaque.

Mais sobre Guga Meyra



Artista da nova geração da música baiana, Guga Meyra gravou o primeiro clipe aos 13 anos e aos 24, idade atual, já traz na bagagem cinco CD´s gravados, quatro deles ao vivo e um de carreira - com músicas inéditas e autorais - diversos singles em suas plataformas digitais, além de participar, desde 2016, do Carnaval de Salvador. Em 2018, estreou no Carnaval de São Paulo, no Bloco do Seu Zé, na Avenida Faria Lima, e repetiu a dose em 2019, na Avenida Luís Carlos Berrini. Já teve também sua primeira experiência internacional, com um show realizado no Hard Rock Café, em Orlando, nos Estados Unidos.

O artista se destaca também no meio da composição. Já emplacou músicas de sua autoria em grandes nomes do mercado nacional, como Léo Santana, Gusttavo Lima, Ludmila, Menos é Mais, Xand Avião, Alok, Murillo Huff, Melody, Psirico, Eric Land, Jonas Esticado, dentre outros.