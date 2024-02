“É uma mãe amorosa”, afirma devota de Iemanjá em festa no RV | A TARDE

A tradicional Festa de Iemanjá, que acontece no Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta-feira, 02, reúne uma legião de devotos da Rainha do Mar, sejam eles simpatizantes ou do Axé. A camaçariense Talma Pereira contou ao Portal Massa! que marca presença na festa há 20 anos e, para homenagear a Orixá, ela vem caracterizada para entregar o presente.

“Há mais de 20 anos que eu venho ao dia 2 saudar a mãe Iemanjá, que é minha mãe, e que representa os filhos da Bahia. É uma mãe amorosa, como os baianos são, que tem amor no coração, que não tem o preconceito de amar a todos indiscriminadamente, independente de quem somos, de qual a religião que a gente possa ter. O importante é a gente ter amor. Esse mesmo amor que Iemanjá dedica a nós e que nós devemos transmitir para todos os nossos irmãos, para que a gente possa unir forças”, disse Talma.



Filha da Casa de Axé Irmandade da Luz, localizada em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, Talma afirma que está sentindo uma energia diferente na festa desse ano e faz um pedido para a deus das águas.



“Eu tenho sentido que esse ano vai ser de muita paz. Esse ano, se a gente for ver, a grande maioria está de branco. Porque o que a gente precisa muito é de paz e amor no coração. Paz e amor com todos. Sem discriminação de raça, de religião, de sexualidade. Que a gente possa se amar e ter amor a tudo e a todos. Que a gente possa fazer tudo com amor, se dedicar com amor”, completou.