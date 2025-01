"Encaro como sucesso”, aponta Bell Marques sobre lançamentos do verão

Bell Marques falou sobre novidades para a temporada - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Bell Marques, uma das grandes atrações do Festival Virada Salvador, revelou entusiasmo com o sucesso de suas músicas para o verão e o Carnaval 2025. Durante coletiva no evento, o cantor comentou sobre as expectativas para o período.

"Tô com repertório bem bacana esse ano, muito diferente do ano passado, com muitas músicas novas, duas que já encaro como um sucesso nesse verão, no carnaval principalmente”, falou.

As grandes apostas do artista são as músicas 'Se você tá com Bell' e 'Vai descer'. “É o meu ponto mais forte, a grande vitrine. Essas duas músicas são muito fortes para esse verão”, reforçou.

Além de destacar os novos sucessos, Bell reforçou o papel do Carnaval como o momento de maior exposição para sua música, refletindo a conexão direta com seu público fiel, que o acompanha nos trios elétricos e nas principais festas de verão.

Acompanhe a transmissão do Grupo A TARDE

O Grupo A TARDE vai realizar uma cobertura especial durante os cinco dias de Festival Virada Salvador 2025, com a transmissão ao vivo das apresentações. Os leitores poderão assistir aos shows em ambos os lugares, simultaneamente, através do Portal e do Youtube, no canal A TARDE Play.

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.