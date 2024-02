Entrega das fantasias dos Filhos de Gandhy é antecipada | A TARDE

A entrega dos abadás do tradicional bloco Afoxé Filhos de Gandhy foi antecipada para este domingo, 4, segundo anunciou nesta sexta-feira, 2, a Central do Carnaval.

A entrega acontecerá das 13h às 19h, no estacionamento I1, no 3º piso do Shopping da Bahia, na loja da Central. Segundo a Central, a troca da data visa oferecer conforto e segurança aos foliões.

Os demais produtos vendidos pela Central do Carnaval seguem com a entrega a partir de segunda-feira, 5, e os blocos Camaleão, Vumbora e Bloco da Quinta, a partir da terça-feira, 6, todos na loja da Central no Shopping da Bahia.