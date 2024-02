Famosos marcam presença no 1º dia do Festival de Verão | A TARDE

O primeiro dia do Festival de Verão de Salvador 2024, neste sábado, 27, se tornou um verdadeiro ponto de encontro para algumas das maiores estrelas e personalidades do cenário artístico e cultural. Com uma programação diversificada, o evento atraiu a atenção de celebridades.

Nomes como o da dançarina e esposa de Léo Santana, Lore Improta, além da influenciadora Lore Rufis e do ator Jonathan Azevedo marcaram presença no lounge da operadora Tim.

Confira quem passou por lá:

Artistas prestigiaram lounge da operadora Tim | Foto: Divulgação | Tim