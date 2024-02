Iza promete puxar trio elétrico no Carnaval de Salvador | A TARDE

A cantora Iza está chegando com tudo para a folia de Salvador. Durante coletiva de imprensa no Festival de Verão na noite deste sábado, 27, a imperatriz prometeu que estará, em breve, no Carnaval de Salvador.

No entanto, ela, que diz que vai chegar “devagarzinho” na festa de momo, só deve puxar um trio por conta própria na capital baiana em 2025. Neste ano, ela comanda o bloco 'Bonde Pesadão', mas em São Paulo.

“Eu acredito muito que o Carnaval é um movimento cultural muito sério, de cada cidade, principalmente carnaval de rua. Eu comecei a cantar profissionalmente com 25 anos, então eu tive muitas oportunidades de participar de muitos blocos como foliã. Então é isso, a gente tá chegando devagar, mas ano que vem estamos aí", afirmou.

Questionada se vai colocar o bloco nas ruas de Salvador, a artista prometeu. “Existe sim, essa possibilidade, mas esse ano é como eu falei, estou pedindo licença, estou chegando devagar. Eu acredito muito que o Carnaval, ele é um movimento cultural muito sério, de cada cidade, principalmente o carnaval de rua”.