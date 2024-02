Fanfarras e grupos culturais marcam a abertura oficial do pré-Carnaval | A TARDE

O pré-Carnaval de Salvador foi oficialmente aberto neste sábado, 3, com o Fuzuê, que levou ao circuito Orlando Tapajós cerca de 40 atrações.



Grupos culturais, fanfarras e charangas também marcaram presença e animaram o público de todas as idades.

Para o transporte, 36 ônibus da frota reguladora estão à disposição na Estação da Lapa. Já os módulos de saúde estão de prontidão no circuito Dodô (Barra/Ondina), no Morro do Gato e no Farol da Barra.

O Bike Fuzuê e a Banda da Guarda Civil Municipal abriram os trabalhos e iniciaram as apresentações. O evento é marcado pela variedade de manifestações culturais, com baianas, fanfarras, grupos de forró que celebram a cultura nordestina, caretas, entre outros tantos que encantam o público.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, acompanhou as apresentações do Fuzuê e destacou a campanha desenvolvida pela Prefeitura de Salvador para combater a exploração infantil durante o Carnaval.

“A proposta é que efetivamente as pessoas tenham plena conscientização de que Carnaval é diversão, mas as crianças e adolescentes precisam estar protegidos”, salientou.

Ela destacou que a ideia é levar a mensagem de que o Carnaval é diversão e proteção. “(As crianças e adolescentes) Não podem beber bebida alcoólica, não podem estar expostas a substâncias psicoativas, nem a nenhum outro tipo de violação. É preciso ter cuidado também com a exposição ao Sol”, acrescentou.