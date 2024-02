Farol da Barra terá 'Torre' com música eletrônica gratuita nos 6 dias | A TARDE

Após estrear em 2023, a Torre Beats, instalada ao lado do Farol da Barra, estará presente no Carnaval de Salvador em 2024 de forma gratuita nos seis dias da folia.

A abertura ficará por conta do DJ, produtor e compositor Pedro Sampaio, que afirma estar animado.

“Não é novidade para ninguém que eu amo uma boa festa e muita curtição, e Beats está sempre comigo nesses momentos. Eu mal posso esperar para tirar todo mundo do chão e festejar junto com os foliões”, comenta Pedro Sampaio.

Em 2023 foram 19 artistas, cerca de 20 horas de música e um público estimado de cerca de 30 mil pessoas nos 6 dias de carnaval.

Thais Soares, diretora de Beats, pontua que o Carnaval é o momento mais alegre do calendário do povo brasileiro. "Estamos levando para Salvador nove bloquinhos de pré-carnaval, além do trio de Anitta e presença em vários camarotes. O público que pula no pré, durante e pós sabe que pode sempre contar com Beats na maior festa popular do Brasil".

Confira a programação.

Quinta (08) - Pedro Sampaio e DJ LA

Sexta (09) - Sacazuzu, MC Danny e RDD

Sábado (10) - Luna Montty e Deekapz

Domingo (11) - Libre Ana e Gabi da Oxe

Segunda (12) - Manigga e Tropkillaz

Terça (13) - Pivoman Mu540