Fazer show em Salvador é um presente, diz Safadão no Baile da Santinha | A TARDE

Usando uma camisa estampada de corações, Wesley Safadão foi o segundo artista a se apresentar no Baile Da Santinha, no Wet, em Salvador, nesta sexta-feira, 12.

O artista levou o público ao delírio com seu ar galanteador e correspondeu notando e acenando a fãs e fãs clubes presentes no espaço.

No repertório, o artista trouxe hits como 'Revoada', sua parceria com Léo Santana, além de 'Pega o Guanabara', parceria com 'Alanzim Coreano', 'Passatempo', Tchuco Nela', 'Maria Santinha', além da romântica 'Despedida'.

O artista cantou ainda os hits 'Daqui Pra Sempre', de Manu Bahtidão, e 'Pitbull Enraivado', de Oh Polêmico, entre outras. O artista contou que fazer show em Salvador é um presente aos artistas.

"Vocês não têm noção do quanto é prazeroso cantar aqui, fazer show na Bahia. Quero agradecer a Leo Santana, que merece todo sucesso do mundo. É um cara sensacional. A festa está linda, maravilhosa, o bicho vai pegar até umas horas. Estou feliz, fazer show na Bahia quem ganha somos nós, artistas".

Em determinado momento, o artista se emocionou ao lembrar do hit 'Tentativas Em Vão', um dos seus primeiros sucessos a conquistar o país.

"Tem uma música que mexe muito comigo e só de falar começo a arrepiar, pois foi a que deu uma virada de chave na nossa vida há uns 13, 14 anos".

Matheus Calmon | Ag. A TARDE