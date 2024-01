Festa 1º Pôr do Sol do Ano recebe Jau e Bailinho de Quinta | A TARDE

Para começar 2024 com o pé direito, está de volta a festa "1º Pôr do Sol do Ano", na Chácara Baluarte. O evento vai animar a tarde do dia 1º de janeiro, a partir das 16h, com shows de Jau e Bailinho de Quinta.

Celebrando a chegada de um novo ciclo, a festa promete transportar o público para uma atmosfera descontraída, sob um pôr do sol deslumbrante. Os ingressos já estão disponíveis para compra nos balcões dos shoppings e no site da Ticketmaker.

“Estendemos o convite a todos para fazerem parte deste momento mágico, onde a música se entrelaça com a beleza do entardecer e as boas vibrações do novo ano começam a ser sentidas. A Chácara Baluarte, com sua beleza natural e infraestrutura impecável, será o cenário perfeito para celebrarmos o início de 2024 em grande estilo”, destaca Rodrigo Melo, um dos sócios do GPN, que organiza o evento.





Serviços SERVIÇO 1º PÔR DO SOL DO ANO – 2ª Edição Atração: JAU Data e hora: 1º de Janeiro de 2024, a partir das 16h Local: Chácara Baluarte Vendas: Os ingressos já estão nos balcões dos Shoppings ou no site da Ticketmaker Mais Informações: 71 35997657