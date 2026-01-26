Festa de Iemanjá: como idosos podem aproveitar com saúde e segurança?

- Foto: José Simões / Ag. A Tarde

Um dos principais eventos populares de Salvador, a tradicional Festa de Iemanjá, que acontece na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro, no bairro Rio Vermelho, em Salvador, celebra o encontro entre o sagrado e o profano. Além de fé e cultura, o evento reúne públicos de diversas crenças, regiões e idades.

De crianças a idosos, milhares de pessoas já estão se preparando para homenagear a Rainha do Mar. No entanto, no caso da terceira idade, é necessário um cuidado mais reforçado pois, o esforço físico demandado durante o cortejo, bem como o calor do verão na capital baiana, são tópicos agravantes para a saúde.

As altas temperaturas, que tendem a prevalecer no período, elevam risco de desidratação, o que pode causar o agravamento de enfermidades, principalmente para aqueles que já convivem com doenças crônicas. Por isso, o cuidado deve ser redobrado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a médica geriatra Paula Caroline Pinto, da Clínica Florence, afirmou que, apesar das precauções, os foliões da terceira idade podem aproveitar o momento com segurança.

"Com medidas de prevenção e alguns cuidados durante a festa, é perfeitamente possível que as pessoas idosas participem das comemorações do 2 de fevereiro. As principais preocupações são exposição prolongada ao sol, desidratação e quedas nas aglomerações", explicou.

Dicas para curtir com saúde e segurança

Hidratação adequada durante o evento com aumento da ingestão de água, sucos e água de coco; Uso de roupas leves e claras e de chapéus, além de evitar os horários mais quentes do dia, entre 10 e 16 horas; Evitar exposição solar direta, dando preferência a locais cobertos e bem ventilados ou usar sombreiros; Uso de calçado seguro e confortável e atenção nas multidões pelo risco de queda; Evitar ficar longos períodos em pé em filas e se possível fazer algumas pausas de descanso sentados.

As pessoas da terceira que irão trabalhar ou passar muitas horas nas comemorações, além dos cuidados citados acima, devem ingerir alimentos leves e pouco gordurosos e manter o uso habitual dos medicamentos contínuos.

Calor intenso x Terceira idade

Os idosos tedem a sofrer mais com o calor intenso do que as pessoas de outras faixas etárias, especialmente em eventos longos e ao ar livre, como é o caso do Dia da Rainha do Mar.

Segundo a especialista, o envelhecimento compromete a regulação da temperatura corporal e a dissipação de calor que, associados à menor capacidade de sudorese própria da idade, aumentam o risco de hipertermia e insolação.

"Em eventos ao ar livre, o idoso pode ter aumento significativo da temperatura central e com isso apresentar descompensação de doenças cardiovasculares como hipertensão arterial. Pessoas idosas também tem redução da sensação de sede com consequente aumento do risco de desidratação", pontuou Paula Caroline.

Por isso, idosos que se submetem a uma exposição prolongada a altas temperaturas, podem sofrer de desidratação, insolação, alterações na pressão arterial e descompensação de doenças crônicas como as cardiopatias.

Medicamentos podem agravar a situação

A geriatra alerta que alguns medicamentos de uso comum em idosos podem favorecer a desidratação.

"Como os diuréticos e laxantes por aumento da perda de líquidos corporais. E outros medicamentos de uso rotineiro podem prejudicar a termorregulação com aumento da temperatura corporal, como antidepressivos, antipsicóticos e anticolinérgicos", disse Pinto.

O idoso que faz uso desses medicamentos deve ficar mais atento aos sinais de desidratação.

Sinais de alerta! Quando o idoso deve procurar ajuda?

Tanto diante do festejo popular, quando no dia a dia, é importante se atentar aos sinais corporais relacionados à desidratação. É fundamental a procura por atendimento médico quando o corpo apresentar os seguintes sintomas:

Sonolência excessiva;

Hipoatividade;

Confusão mental;

Tontura;

Fraqueza;

Queda da pressão arterial;

Secura de mucosas orais como língua seca.

Ao apresentar esses sintomas, a pessoa deve procurar atendimento médico para avaliar o estado de hidratação. Além disso, os familiares e cuidadores também devem se atentar aos sinais.

"É necessário realizar verificações mais frequentes de sinais vitais, como pressão arterial , porque muitas vezes o idoso não reconhece as primeiras manifestações da desidratação", citou.

Em caso de idosos mais frágeis com mobilidade reduzida, que optarem para ir para a Festa de Iemanjá, é importante que eles sejam acompanhados por cuidadores ou familiares para o reconhecimento precoce do problema e para auxílio no meio da multidão, evitando quedas e complicações.

Por isso, o cuidado deve começar em casa, dias antes da celebração.

"Oferecer mais líquidos claros nos dias anteriores e intensificar a hidratação oral no dia da comemoração são medidas fundamentais e de preferência comparecer à festa no início da manhã evitando os horários mais quentes e aglomerados", concluiu a geriatra.

Com atenção, cuidados e respeitando os próprios limites, pessoas de todas as idades podem homenagear a Iemanjá e receber com tranquilidade e segurança as bênçãos do mar.