Festa de Iemanjá reúne milhares de pessoas no Rio Vermelho | A TARDE

“O bem do mar é o mar, é o mar”. Os versos de Dorival Caymmi ecoam no Rio Vermelho, na manhã desta sexta-feira, 02. A tradicional Festa de Iemanjá reúne milhares de moradores de Salvador e turistas, que depositam presentes e agradecem à Rainha do Mar.

Paraibano de nascimento e morador do Rio de Janeiro, Luiz Montenegro não perde mais a festa. Na sua quinta passagem seguida pelo rito de fé, o turista afirma que este é o momento de renovar as energias e a fé.



"É um momento muito importante no que se considera a renovação na minha vida. As energias que isso aqui emana para mim têm possibilitado, ainda, coisas melhores e têm potencializado alguns desejos meus se tornarem verdadeiros e concretos, não no sentido de que são coisas materiais, mas acalmar, trazer paz, harmonia, me ligando mais com o mundo e com a espiritualidade, que é o que a gente está ´precisando", destacou Luiz.



Ele disse ainda que não tem nada pra pedir, mas muito a agradecer. "É isso. Eu nunca peço, eu só agradeço, eu já tenho bastante, é o suficiente para mim. Eu nunca peço nada, eu só faço agradecer, pelo menos nesse momento aqui", pontuou.



Se tem tem turista pindorama, tem turista gringo também. O americano Brooks David disse ao Portal MASSA! que essa é sua primeira experiência na festa. Para o estrangeiro, é a oportunidade de se conectar com suas raízes africanas.



"Sou da Inglaterra, de Londres. É a minha primeira vez em Salvador, festejando na festa de Iemanjá. É muito especial porque a minha família é de África. E a gente tem algumas coisas em comum. Nas orixás, nas peças culturais. Então estou muito feliz por estar aqui com vocês. Espero que um dia eu volte aqui pra ficar o carnaval inteiro", disse Brooks.