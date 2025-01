Festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes celebra início do ano

Fé e tradição na procissão de Bom Jesus dos Navegantes - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O primeiro dia de 2025 foi inaugurado com uma das celebrações religiosas mais tradicionais: a Festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem. Com mais de dois séculos de história, o evento que reúne milhares de fiéis é marcado por procissões marítima e terrestre.

A programação teve início às 8h com a Celebração Eucarística na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Em seguida, houve a saída da procissão marítima para o píer da Capitania dos Portos, local onde ocorreu o embarque da imagem do Bom Senhor Jesus dos Navegantes na Galeota da Gratidão do Povo, seguindo o roteiro para o Porto da Barra, Cais do Porto e Ponta do Humaitá.

O ponto alto das festividades foi o encontro das imagens do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem, simbolizando a união entre Mãe e Filho. A Procissão Marítima chegou à Ponta do Humaitá na Galeota Gratidão do Povo por volta das 12h, dando início à procissão terrestre passando pelas ruas de Monte Serrat e Boa Viagem, com destino à Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem.

Emoção

Na Ponta do Humaitá, a emoção tomou conta dos fiéis, como Rosimeire Lopes, moradora de Barreiras que vem anualmente para a celebração há dez anos: “Eu acho muito linda essa festa, é um encontro emocionante que você sente a presença dos dois no momento do encontro”, declara.

O padre Marcos Antônio de Souza destacou o simbolismo do reencontro entre as imagens. “Reproduzimos aqui a cena do Calvário, onde Maria esteve ao lado de Jesus em seu momento mais difícil. Este encontro nos lembra da solidariedade da Mãe com o Filho, e a procissão marítima leva as bênçãos do Bom Jesus para toda Salvador, especialmente para quem vive do mar”, explicou.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre