Festas consagradas na Bahia celebram 2024 com música e mar | A TARDE

Nada mais convidativo do que passar a virada do ano com uma boa música e uma vista bonita. As festas de Reveillon mais consagradas da cidade de Salvador e do Litoral Norte como o Réveillon da Baía, o Reveillon 7 Mares, o Réveillon Além do Carmo e o Réveillon da Praia do Forte se destacam por junções inéditas de artistas e pela aposta em espaços de grande beleza natural. Saulo, Jaú, Escandurras, Psirico e Alexandre Leão são alguns dos artistas convidados para brindar a chegada de 2024 com música.

O Camarote do Festival Virada Salvador que começou ontem e segue até segunda, 1º, com shows de artistas como Ivete Sangalo, Anitta e Psirico e a festa de Réveillon do Hotel Deville Prime também são opções de destaque nesta virada do ano em Salvador, para quem busca um espaço mais requintado com bebida à vontade. No Litoral Norte, em Praia do Forte, até a cantora Anitta marcou presença na leva dos shows de ontem.

Saudar em frente ao mar

O Réveillon da Baía – a festa de réveillon mais longeva de Salvador – chega a sua 23ª edição neste ano com Pablo Moraes e Alexandre Leão integrando as atrações. O evento, que acontece no idílico Jardim da Igreja do Santo Antônio da Barra, vai acolher todos os ritmos e idades para comemorar a virada com alto astral.

“A expectativa é a melhor possível para essa primeira vez no Réveillon da Baía, ainda mais cercado de tanta gente talentosa no palco e com a benção da Baía de Todos os Santos! O repertório foi feito para alegrar a noite, fazer as pessoas dançarem e cantarem com as releituras dos eternos carnavais e músicas que amo”, conta Pablo Moraes, cantor e compositor, formado musicalmente por seu tio famoso, Moraes Moreira.

O show do artista vai contar com a participação da cantora Priscila Magalhães.

“O Réveillon da Baía é uma festa de réveillon que não segue o molde padrão de só ter artista de axé ou de pagode. É uma festa da música no sentido amplo, tem samba rock, tem blues, tem pop, música de carnaval baiana. Além de que acontece num lugar muito emblemático da Bahia ao lado do porto da Barra, com a vista para a deslumbrante Baía de Todos os Santos”, conta Alexandre Leão que embala a festa pela 4ª vez.

Outra festa que acontece na virada deste domingo para segunda – primeiro dia do ano – também com vista para a suntuosa Baía de Todos os Santos soteropolitana é o Réveillon Além do Carmo. Em sua terceira edição, o evento acontece na Chácara Baluarte (Ladeira Baluarte, 20), no bairro histórico do Santo Antônio Além do Carmo.

A festa open bar, com cardápio assinado por grandes chefs vai saudar 2024 com muita baianidade. Saulo, Luiz Caldas e Jau – junção inédita – são as atrações da terceira edição do evento que une cultura, música e energia positiva para o novo ano que chega.

“Vai ser uma chuva de bênçãos, a proteção dos orixás, e muita abundância de amor, paz e felicidade para todos. Vou trazer a energia positiva, a sincronicidade com o povo da Bahia e seus visitantes para a festa”, afirma o cantor Jau.

“A gente preparou uma virada com muita alegria, com uma energia muito boa. A Baluarte já tem uma energia surreal com a Baía de Todos os Santos nos abençoando, um lugar bucólico com queima de fogos e grandes artistas. A gente espera que todo mundo que vá à Baluarte saia com uma felicidade para o nosso ciclo”, completa o produtor do evento Rodrigo Melo.

Já o Réveillon Praia do Forte, em um dos destinos mais procurados da região do Litoral Norte baiano, traz atrações de peso nacional para a festa de virada do ano, no icônico Castelo Garcia D’Ávila. Além da já citada Anitta, já passaram por lá Gusttavo Lima, Timbalada, Tuca Fernandes (na quarta-feira 27), Léo Santana e a dupla de DJs DubDogz (na noite da sexta-feira 29).

A grande noite da virada, de amanhã para segunda-feira, reservou mais atrações de peso nacional e local: Bell Marques, a dupla sertaneja Jorge & Mateus e o cantor Lincoln, conhecido pela mistura de reggaeton, funk e eletrônica.

“Nós buscamos todo ano alcançar um novo patamar de entrega para que o público tenha uma experiência máxima e de qualidade, com um line-up de grandes artistas nacionais. Com o Castelo Garcia D’ávila como cenário torna tudo ainda mais especial. Estamos muito felizes e esperamos que o público desfrute intensamente de cada momento vivido aqui”, afirma Binho Ulm, sócio do evento.

Réveillon requintado

Também em frente ao mar, o Reveillon 7 Mares é outra festa consagrada, produzida com oito meses de antecedência. O evento acontece há quatro anos na orla do Jardim dos Namorados, a partir das 21h de amanhã. A banda Escandurras, Wilsinho, CBX Samba e Alice Moraes estão entre as atrações.

“Um dos nossos grandes diferenciais é a localização, em um bairro central, que é o da Pituba, um bairro de referência, fácil de chegar, fácil de estacionar no Jardim dos Namorados. A gente busca oferecer um serviço de qualidade: temos um Open Bar Premium com diversas bebidas e diversas ilhas de bares espalhadas para atender os clientes do início da festa até o encerramento”, ressalta Leo Barboza, um dos organizadores do Reveillon 7 Mares.

Para quem busca um fim de ano requintado e ao som de boa música baiana, o hotel Deville Prime é uma das opções para a virada do ano. Com descontos para unir hospedagem e festa, o evento será a partir das 20h30 deste domingo, com Márcia Freire como artista principal. O Deville realiza a festa de réveillon desde a inauguração do hotel em 2009, localizado na Rua Pasárgada, em Itapuã.

“Valorizamos a cultura local e um repertório diverso, teremos música eletrônica, percussão, axé music e muito mais. Será uma festa animada com muita música, com as atrações DJ Chell, Banda Percussiva Tambores Mágicos e este ícone da axé music que é Márcia Freire. Buffet especial assinado pelo Chef Diogo Calegari, open bar e queima de fogos”, explica Joseane Cruz, Gerente de Operações do Deville Prime Salvador.

‘Virada Salvador’ de cima

A Virada Salvador, evento mais popular do réveillon da cidade, realizado pela Prefeitura Municipal na Arena Daniela Mercury, Boca do Rio, é sempre um marco na virada do ano. Funcionando durante toda a programação, desde o dia 28 até o dia 01, o Camarote Virada Salvador é destaque para quem busca ver o principal evento de réveillon da cidade de cima, com comodidade de open bar em todos os setores.

A Virada Salvador deste ano terá os maiores artistas do país tocando para a multidão soteropolitana. Ivete Sangalo, Anitta, Jorge & Mateus, Alok, Psirico, Claudia Leitte, Simone Mendes, Xanddy Harmonia, Parangolé, João Gomes, Xand Avião, Baiana System, Bell Marques e Pabllo Vittar são alguns dos nomes de peso.

Grande artista do pagodão baiano, o Psirico de Márcio Victor vai trazer os clássicos Toda Boa, Mexe o Balaio, Sabonete, mas também novidades mais ouvidas do ano no pagodão, de artistas como Igor Kannário. O Psi se apresenta na segunda-feira (01), para quem estiver na grande festa gratuita ou no Camarote Virada Salvador.

“Tenho certeza que o primeiro dia do ano vai ser com muita energia positiva para quem for curtir o show nesse evento que eu tenho tanto orgulho em participar. Vou chamar 2024 com muita energia positiva, muito axé e muito Psi. Esse ano é nosso!”, vibra Márcio.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.