Festival da Virada deve injetar R$ 500 milhões na economia de Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis reuniu nesta terça-feira, 26, a imprensa para apresentar detalhes sobre o Festival da Virada Salvador 2023. O evento começa na próxima quinta-feira, 28, e segue até o dia 1º de janeiro, segunda-feira, no Parque dos Ventos, Orla da Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções. De acordo com Bruno Reis, há uma estimativa de R$ 500 milhões a serem injetados na economia soteropolitana através do evento.

"São mais de R$ 500 milhões, 100% de ocupação hoteleira, bares, restaurantes, desde o motorista do Uber passando pelo taxista, pela baiana do Acarajé, por todo mundo que trabalha nele. Nesse setor de serviços, são 63 segmentos que são beneficiados com um evento desta magnitude. Então, gera emprego, gera renda, gera oportunidade. Esse é o maior objetivo de um festival como esse, que as pessoas ganham, principalmente as que trabalham fazendo extras, ambulantes", destaca Bruno Reis.

A declaração aconteceu na Arena Daniela Mercury. Bruno Reis acredita que o evento vai dar ainda mais visibilidade para a capital baiana que desponta como um dos principais destinos turísticos do Brasil na virada de ano. "A prefeitura garante que serão 5 dias de um grande evento, 12h consecutivas de música, muita animação e, com fé em Deus, será um clima de paz, de harmonia. Momento especial para celebrar a chegada de 2024 que, sem sombra de dúvidas, vai contribuir para a promover mais Salvador no Brasil e no mundo. Teremos transmissão ao vivo da virada das quatro emissoras para toda a Bahia, uma exposição grande da mídia durante esses cinco dias que vão ajudar a consolidar Salvador como principal destino turístico do Brasil", ressalta o prefeito.

Serviço

Para evitar engarrafamentos e boa fluidez no trânsito, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) terá 40 agentes de trânsito se revezando durante o período. Para o transporte coletivo, a Secretaria de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 140 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 77 ônibus extras da frota reguladora. Além disso, três linhas especiais serão criadas para o evento: Terminal Acesso Norte x Festival Virada Salvador; Estação Pirajá x Festival Virada Salvador e a Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador. Pontos de táxi e mototáxi também serão instalados nas imediações do Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (IMEJA), na Boca do Rio, para que as pessoas tenham mais opções de transporte.

Segurança - O evento contará com a atuação de 603 agentes por dia da Guarda Civil Municipal (GCM), de 220 colaboradores da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), de 16 agentes da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) e de 71 profissionais da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) para a fiscalização de poluição sonora e demais atividades irregulares. Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal), manterá 15 servidores, um módulo fixo e um módulo móvel, atuando em ações preventivas e também na desmontagem das estruturas após o evento.



Saúde – A Arena terá dois módulos de saúde, um deles com funcionamento por 24h. A operação de saúde terá 384 profissionais envolvidos, 30 leitos e quatro ambulâncias. Além disso, o Centro de Saúde Alfredo Bureau estará de prontidão para os atendimentos especializados com a realização de exames complementares de imagem, laboratório, Raio X e Eletrocardiograma.



A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) disponibilizou 429 colaboradores; 46 equipamentos, entre compactadores, caçambas, tratores e caminhões-pipa; 620 sanitários químicos e 21 contêineres climatizados; além de 60 caixas coletoras para o descarte de resíduos secos e úmidos. No local, também haverá uma Central de Catadores apoiada pela Prefeitura e a Solar Coca-Cola e a atuação de uma cooperativa de catadores atuando nos camarotes.



A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) fará uma campanha de combate ao trabalho infantil na região e disponibilizará um Mirante Acessível com uma equipe formada por audiodescritores, intérpretes de LIBRAS, guias de acessibilidade com especialização em Transtorno do Espectro Autista, deficiência visual e deficiências mútiplas.



O Festival Virada Salvador 2024 contará, ainda, com um posto avançado do Centro de Referência de Atenção à Mulher (CRAM), dentro da Arena Daniela Mercury, para atendimento a mulheres vítimas de violência e com um Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC) para acolhimento dos filhos dos ambulantes cadastrados para o evento, ambos disponibilizados pela Secretaria de Política para Mulheres,Infância e Juventude (SPMJ).



Tecnologia e Inovação – A arena de shows terá ainda rede Wi-fi gratuita, rede cabeada de alta qualidade nas salas de atendimento à imprensa, profissionais da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e da Companhia da Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) de plantão, instalação de câmeras para o monitoramento do ambiente e funcionamento, durante 24h, da Ouvidoria de Salvador por meio do telefone 156, do Portal Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br), do balcão de atendimento na arena e da escuta feita por equipes fixa e volante.



Pela primeira vez, as apresentações do evento serão transmitidas em 4k, o que vai tornar a experiência de quem estiver assistindo ainda melhor. Serão mais de 65 horas de transmissão ao vivo de todos os shows e dos bastidores no canal PrefSalvador do Youtube. "Não tenho dúvidas, como estava escrito no início da apresentação do evento, que o Brasil inteiro se encontrará aqui. Eu tenho certeza que esse festival da virada será o melhor de todos que nós já fizemos. Por tudo que foi apresentado aqui", concluiu o prefeito.

Nova atração



O prefeito Bruno Reis confirmou ainda a apresentação do cantor Igor Kannário na grade do Festival da Virada, na quinta-feira, 28. "[Kannário] Vai se apresentar no trio, irá ser contratado com o pagamento do cachê, como todos os outros estão sendo. Cachê justo que se pratica nos eventos e que ele se apresenta. Inclusive, todos os anos ele se apresentou e esse ano não iria ficar de fora", afirma o gestor.