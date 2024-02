Festival de Morro de São Paulo acontece em fevereiro; veja atrações | A TARDE

A sétima edição do Festival de Morro de São Paulo será realizada entre os dias 15 e 17 de fevereiro. O evento visa celebrar o verão e levar ao público a energia da musicalidade do Carnaval de Salvador.

Entre as atrações que passarão no palco montado na Segunda Praia, estão Luiz Caldas, Jau, Filhos de Jorge, Afrocidade, Cheiro de Amor, Negra Cor e Batifun.

O evento voltou a ser realizado em 2023 após um hiato de sete anos e, segundo a coordenadora geral do projeto, Márcia Mamede, a iniciativa deve se firmar no calendário do verão baiano

“Morro de São Paulo é um lugar mágico, um destino procurado internacionalmente, e merece ter eventos como esse festival, que celebra a música, a natureza, os encontros. Em 2024 tenho certeza que vamos repetir o sucesso que aconteceu em 2023”.

O projeto propõe uma relação direta com os cuidados socioambientais, e assim como em anos anteriores, o Festival será creditado com o selo Carbon Free, calculando o índice de emissões de dióxido de carbono emitido durante todos os três dias de evento.

Já a cota de emissões registrada será mitigada por meio do plantio de árvores executado pela empresa OCT - Organização de Conservação da Terra, situada em Pratigi, localidade próxima a Morro de São Paulo.