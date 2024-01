Festival Virada Salvador chega ao último dia; confira a programação | A TARDE

O Festival Virada Salvador chega ao último dia nesta segunda-feira, 1º, depois de quatro dias de muita festa e centenas de atrações. A Arena Daniela Mercury receberá nomes como Daniela Mercury e Timbalada, além da apresentação da família Gil.

Os shows devem começar às 17h, com previsão de término às 6h. Confira o que rola no primeiro dia do ano.

Palco principal (ordem de apresentação)

Danniel Vieira

Família Gil

Daniela Mercury

Saulo

Tuca

Psirico

Timbalada

Palco Trio Elétrico

Gandhy

Rafa e Pipo Marques

O Poeta

Palco Brisa

Gabi da Oxe

Illy

Allane Lopes

Rachel Reis convida Fernanda Maia

Pali Trombone

Escalada Eletrônica

Santz

Xirita

Assis part. Samba Maria e Ohana

Ceuta