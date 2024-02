Filhos da Pauta News fará esquenta no Furdunço | A TARDE

Se tem uma coisa que o jornalista sabe fazer é correr atrás de pauta. No Furdunço, os profissionais de comunicação vão correr, mas é para curtir o “Filhos da Pauta News”, um evento da comunicação baiana que acontecerá neste domingo, 4 de fevereiro, no circuito Orlando Tapajós, na Barra, em Salvador.

Em 2024, o esquenta, que tem como lema “jornalistas que sabem se divertir”, retorna ao pré-carnaval da capital baiana e nesta edição terá como padrinhos os jornalistas e apresentadores Silvana Oliveira, da Rádio Sociedade, e Vanderson Nascimento, da TV Bahia.

O 1º lote de abadás, exclusivo para jornalistas e profissionais da comunicação, está à venda e com valor promocional até o dia 26 de janeiro. A festa tem início às 11h, em um espaço localizado na Rua Airosa Galvão, na Barra, com show de Renan Pinheiro, open-bar de cerveja Itaipava Puro Malte, energético, refrigerante, água e buffet de feijoada da Casa Di Rosa. Um concurso de fantasia com premiação será realizado com a presença de jurados, que serão os jornalistas Léo Sampaio (Pida/TV Aratu), Tarsilla Alvarindo (TV Bahia) e Jolivaldo Freitas (Notícia Capital) junto com o humorista Matheus Buente. Também haverá sorteio de brindes, customização de abadás e penteados para os jornalistas participantes.

“Muitos jornalistas trabalham durante o carnaval, cobrindo a folia e levando boa informação para a população. Então, utilizamos o momento para celebrar com os colegas e valorizar os profissionais que tanto contribuem para a manutenção de uma sociedade democrática. Também é a oportunidade de lembrarmos o quão importante é o papel do jornalista no combate à desinformação em uma época de tantas Fake News, ressalta Marcela Souza, jornalista e idealizadora do “Filhos da Pauta News”.

Local da Sede e vendas:

Endereço da Sede: Largo da Mouraria, número 04 - 1º andar. Bairro Nazaré - Salvador (BA). Referência: em frente ao Quartel General do Exército.