"Folião que tem que ser protagonista, não a PM", diz coronel Coutinho | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) está satisfeita com os números positivos do Pré-Carnaval de Salvador, afirmou o comandante-geral da corporação, coronel Coutinho, em entrevista ao Portal A TARDE na manhã desta quarta-feira, 7, na sede do Grupo A TARDE, em Salvador.



"Houve redução no número de furtos, roubos e violência de forma geral, o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para o Carnaval de 2024", disse.

Para Coutinho, o sucesso da folia passa pela sensação de paz nos circuitos. "A Polícia Militar está ali de maneira acessória, com o objetivo de dar segurança a todos que circulam livremente", comentou Coutinho. "O folião que tem que ser o protagonista, não a Polícia Militar", concluiu.

O Carnaval de Salvador começa nesta quinta-feira, 8. O último dia da folia será na terça-feira da semana que vem, 13.