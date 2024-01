Fotos: Ana Castela e João Gomes agitam fãs na Arena Daniela Mercury | A TARDE

Ana Castela e João Gomes foram as primeiras atrações do terceiro dia do Festival Virada Salvador 2024 neste sábado, 30.

A primeira a subir ao palco foi a sertaneja, que lotou a Arena Daniela Mercury, inclusive com vários fãs mirins.

Confira as fotos do show de Ana Castela.

Artista iniciou show com sucesso "Pipoco"

Segundo a se apresentar foi João Gomes, que também contou com grande público acompanhando seus hits. Em determinado momento ele agradeceu o carinho do público soteropolitano.



Confira as fotos do show de João Gomes.

