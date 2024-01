Público mirim lota Arena Daniela Mercury para o show de Ana Castela | A TARDE

O público mirim lotou a Arena Daniela Mercury, localizada no bairro da Boca do Rio, na terceira noite do Festival Virada Salvador, à espera da cantora sertaneja Ana Castela. Com estilo country e toda caracterizada de boiadeira imitando a artista, a pequena Vitória Veloso, de apenas 7 anos, marcou presença no evento ao lado da sua mãe Amanda Veloso, de 25 anos.

“Trouxe a minha filha para conhecer Ana Castela porque ela é fã. A gente espera a música Boiadeira, que a minha filha ama”, disse a jovem.

Cartazes com pedidos de música e fotos com a cantora foram estendidos por crianças e responsáveis que assistiram ao show desta noite. Quem pensa que a artista faz sucesso apenas com o público infantil, se enganou. Margareth Mandara, de 65 anos, veio ao evento, especialmente, para acompanhar o show da boiadeira. Além de Ana Castela, ela também aguarda a apresentação do sertanejo Leonardo.

“Eu gosto do ritmo sertanejo. Hoje os shows são um pouco mais “calmos”, mas está muito gostoso aqui o festival”, contou. Além de Ana Castela e Leonardo, são esperados no palco Daniela Mercury, os cantores João Gomes, Vintage Culture, Pabllo Vitttar, Xanddy Harmonia e Claudia Leitte.