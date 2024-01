Ana Castela arrasta criançada para Virada Salvador: "vou abrir escola" | A TARDE

A sul-mato-grossense Ana Castela levou o seu feminejo pop para o Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, no início deste sábado, 30. Estreante no evento, a artista arrastou diversos fãs mirins para a festa.

Na plateia, a criançada fez questão de homenagear a ídola com cartazes repletos de declarações e desenhos. A cantora logo notou a presença dos pequenos e fez questão de cumprimentá-los.

“Cadê a criançada? Não tem jeito, vou ter que fazer uma escola mesmo: a Escola da Boiadeira. Cadê o pai e mãe que vai mandar o filho pra minha escola? Eu se fosse pai, não deixaria”, brincou a artista.

Fãs mirins de Ana levaram cartazes com declarações | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Antes de subir ao palco, Ana detalhou o seu projeto “Boiadeirinha”, anunciado em setembro, voltado para o seu público infantil. Ela também revelou que fica atenta a imagem para não perder os fãs mirins

“Hoje em dia eu tenho que cuidar até com a roupa que eu uso por conta da criançada. Mas a criançada gostar de mim me fez ter outra visão na música. E a gente está até com a ideia de fazer desenho para a criançada agora da 'Boiadeirinha', músicas infantis para a criançada mesmo, né? Porque tem algumas músicas que eu, Ana Castela, lanço que criança não pode ouvir”.

De acordo com Ana, o projeto é composto ainda por animações. “O desenho já tá praticamente quase pronto, então também muita coisa boa aí pra criançada”, garantiu. Para adaptar o repertório à capital baiana, Ana contou com a ajuda do Olodum para cantar grandes sucessos do axé como "Leva Eu".

Crianças acompanharam show da artista | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A mistura de ritmos deste sábado conta ainda com shows de Pabllo Vittar, Claudia Leitte, João Gomes, Leonardo, Vintage Culture e Xanddy Harmonia.

A noite de festa vai trazer ainda outras atrações nos palcos Super Trio da Virada, Brisa Divas e Escalada Eletrônica. No Super Trio da Virada, a noite de sábado começa com Cortejo Afro, seguido de Chica Fé, A Dama e Fit Dance.

Já O Brisa Divas chega com Libre Ana, Cinara, Thathi, Nêssa e Maya, além de Vanessa Borges e Dai. No palco Escalada Eletrônica, a festa fica a cargo dos DJs Pedro Chamusca, Maluf, Nai Kiesi, Part. Tícia, Pivoman e Tsant.

O Festival Virada Salvador acontece entre os dias 28 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro.

Artista iniciou show com sucesso "Pipoco" | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE