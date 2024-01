No 3º dia, Virada Salvador tem Pabllo Vittar e estreia de Ana Castela | A TARDE

O Festival Virada Salvador 2024 continua neste sábado, 30, com muita sofrência, pagode, piseiro, sertanejo e pop. A mistura de ritmos será iniciada pela estreante Ana Castela, seguida de Pabllo Vittar, Claudia Leitte, João Gomes, Leonardo, Vintage Culture e Xanddy Harmonia.

A noite de festa vai trazer ainda outras atrações nos palcos Super Trio da Virada, Brisa Divas e Escalada Eletrônica. No Super Trio da Virada, a noite de sábado começa com Cortejo Afro, seguido de Chica Fé, A Dama e Fit Dance.

Já O Brisa Divas chega com Libre Ana, Cinara, Thathi, Nêssa e Maya, além de Vanessa Borges e Dai. No palco Escalada Eletrônica, a festa fica a cargo dos DJs Pedro Chamusca, Maluf, Nai Kiesi, Part. Tícia, Pivoman e Tsant.

Veterano nos festejos do Réveillon em Salvador, Xanddy revela ansiedade e felicidade em mais uma vez participar do Festival.

”É sempre uma grande expectativa, porque é um show muito especial. A virada é sempre icônica, pois as pessoas vão assistir no intuito de se despedir de um ano e comemorar a chegada de um novo. Por esse motivo, todos nós artistas nos preparamos bastante para realizar aquela apresentação incrível. Algo realmente marcante, que todos consigam levar na memória e no coração. Estamos preparando um repertório cheio de novidades. Um show bem dançante, bem gostoso. Do jeitinho que o público de Salvador espera e merece”, diz.

O Festival Virada Salvador acontece entre os dias 28 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Confira a programação completa aqui e nas redes sociais do Portal A TARDE.