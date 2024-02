FV 24: com abraço de Brown e dançarino mirim, Ivete sacode palco; veja | A TARDE

Única atração presente em todas as edições do evento que completa 25 anos em 2024, Ivete Sangalo escolheu uma seleção de clássicos do axé music para a sua apresentação no Festival de Verão Salvador. A cantora se apresentou na noite deste sábado, 27, no palco Cais, no Parque de Exposições. No palco, também lembrou sucessos atemporais do carnaval, de "Eva" a "Mimar Você".



"Tem 25 anos que eu venho vivendo coisas fabulosas nesse palco, mas a mais especial é o tesão que vocês colocam em mim pra continuar fazendo arte", declarou Veveta para o público.

Entre convidados e participações especiais, o pequeno Daniel Levi, que roubou a cena no show que ela fez no Réveillon da capital baiana, mais uma vez "deu o nome", dançando ao som de "Macetando", aposta da artista para o Carnaval de Salvador. Em outro momento quase no finalzinho da apresentação, Carlinhos Brown, que minutos antes também se apresentou ao lado de BaianaSystem, surpreendeu a amiga com um abraço no palco.

Veja abaixo:

Momento em que Carlinhos Brown entra no palco | Foto: Reprodução | Globoplay