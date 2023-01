Gil e Caetano homenageiam Gal Costa no Festival de Verão

Após um hiato de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o Festival de Verão voltou a ser realizado no sábado, 28, no Parque de Exposições, em Salvador. O segundo e último dia de festa acontece neste domingo, 29.

O primeiro dia do evento foi marcado por grandes encontros musicais, como o de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Anfitrião da noite, Gil estava acompanhado da banda, que em grande parte é formada pela família. Ele foi recebido com gritos de "eu te amo" pelo público e respondeu aos gestos de carinho. "É recíproco. Também amo vocês todos", declarou.

O show foi recheado de sucessos que marcaram a carreira do artista baiano, como "Tempo Rei" e "A Novidade". Ao receber Caetano no palco, a dupla exaltou a cultura baiana com "São Salvador", de Dorival Caymmi. Caetano falou sobre o prazer de estar "em casa" junto ao parceiro e amigo de longa data.

Além do repertório icônico, a dupla emocionou o público ao homenagear a cantora e amiga Gal Costa cantando "Divino Maravilhoso", composição conjunta dos artistas gravada por Gal, que morreu em novembro do ano passado aos 77 anos.

Caetano, que vestia uma camisa social, tirou a peça para mostrar a camiseta que usava, com o nome da cantora que foi a maior intérprete das canções dele. "Vamos cantar uma canção muito forte para nós, em grandeza dela: Gal Costa", afirmou ao anunciar a música que cantaria com Gil, que completou: "Ela não deixará nunca. Nem agora, nem nas gerações que vierem".

Após a homenagem, Caetano também cantou músicas de sua autoria sozinho, como "Odara", "Sem Samba Não Dá" e "Tieta", que fez o público vibrar com o refrão: "Eta, eta, eta... é a lua é o sol, é a luz de Tieta, eta, eta".

Outro momento marcante do festival foi a chegada da cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, que celebrou a musicalidade negra e dividiu o palco com Larissa Luz e Majur. Ela foi recebida aos gritos de "ministra" pelo público. "É importante ter alguém de nós lá dentro", frisou a cantora em resposta ao público. Ela abriu o show com a clássica "Swing da Cor" e anunciou aos quatro cantos: 'a cor dessa cidade sou eu'.

Ainda no início da apresentação, Majur subiu ao palco e cantou "Clima" e "Mapa de estrelas". No palco, Larissa Luz exaltou outras duas célebres cantoras negras, Clara Nunes e Elza Soares, com "Canto das três raças" e "Mulher do Fim do Mundo".

A programação ainda contou com outras atrações e parcerias inéditas: Ivete Sangalo e Luedji Luna, Orochi e Djonga, Carlinhos Brown, Àttooxxá e Duda Beat, Daniela Mercury, Ferrugem e Xande de Pilares, Criolo e Ney Matogrosso.

Já neste domingo, o Festival de Verão vai promover shows de Xamã, Saulo, Jão, Luisa Sonza, Ludmilla, Bell Marques, Baiana System e Léo Santana. Os portões vão abrir às 15h e a previsão é que de os shows nos palcos "Cais" e "Ponte" comecem a partir das 16h.