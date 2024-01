Governo promove manifestações culturais no Pelourinho durante o Verão | A TARDE

O governo da Bahia lançou, nesta sexta-feira, 5, a campanha Amô pelo Pelô que seguirá por todo o verão. Já no primeiro final de semana, a agenda tem Cortejo de Afoxés, samba de roda na rua e show de Afrocidade com participação de Lazzo Matumbi.

O Cortejo vai reuniu mais de 30 grupos de afoxés em um grande desfile pelas ruas do Pelourinho com saída do Terreiro de Jesus. Este é o primeiro cortejo da ação de salvaguarda dos desfiles de afoxés, que integra o projeto “Afoxé Cultural Ancestral”, importante iniciativa do Grêmio Comunitário Cultural Olorum Baba Mi para a preservação e reconhecimento cultural dos grupos, que tem apoio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBa), através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

O desfile de afoxés é reconhecido como patrimônio imaterial do Estado da Bahia, por meio do Decreto nº 12.484 de 2010. A importância histórica dessas manifestações culturais existentes há 138 anos é destaque na mostra no Solar Ferrão, que exibe adereços e indumentárias de valor cultural para os afoxés, representando a matriz africana e sua ancestralidade. Com acesso gratuito, os visitantes poderão contemplar as obras até o dia 21 de janeiro, de terça a domingo, das 10h às 18h, na Rua Gregório de Matos, n°45.

No sábado, 6, a programação começa com uma roda de samba, às 18h, no Largo do Cruzeiro do São Francisco, puxada pela banda Samba Trator. Na sequência, às 19h, o grupo O Pretinho se apresenta no Largo Pedro Archanjo. Às 20h, o ritmo dançante do Bitgaboott comanda o palco do Largo Tereza Batista. Já o Largo Quincas Berro D’Água recebe os shows da banda camaçariense Afrocidade com participação do cantor e compositor Lazzo Matumbi. A apresentação começa às 21h e a entrada é gratuita.

Confira a programação completa

Sexta-feira (05)

1° Cortejo de Afoxés (desfile de 30 afoxés)

A partir das 15h

Ruas do Pelourinho (saída do Terreiro de Jesus)

Show “Juntos Somos Nós” do grupo Cascadura

20h, Largo Quincas Berro D’Água

Ingresso: R$ 120 a 80 reais (ingressos esgotados)

Lioness Festival - Ano II

19h, Largo Tereza Batista

Ingresso: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

Sábado (06)

Show “Sábado Black” com o grupo O Pretinho

19h, no Largo Pedro Archanjo

Gratuito

Roda de samba com Samba Trator

Em frente a Alaíde do Feijão

Gratuito

Show “Beco do Bit no Pelô” com Bitgaboott

20h, no Largo Tereza Batista

Gratuito

Afrocidade e Lazzo Matumbi

21h, no Largo Quincas Berro D’Água

Gratuito

Domingo (07)

Show “Domingo com Samba” com grupo Partido Popular

14h, no Largo Pedro Archanjo

Gratuito

Show “Letra Música” com a cantora Gabi Lins

17h, no Largo Tereza Batista

Gratuito