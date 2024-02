Grupo A TARDE prepara mega cobertura do Carnaval 2024; saiba detalhes | A TARDE

O início da folia na capital baiana já está em contagem regressiva. Repleto de novidades, o Carnaval de Salvador em 2024 promete ser o maior já realizado até o momento, inclusive, na quantidade de dias que irão contemplar a festa momesma nos circuitos, avenidas e bairros soteropolitanos.

Para corresponder à altura da celebração, o Grupo A TARDE tem montado uma megaoperação entre os seus núcleos de mídia para realizar uma cobertura especial durante as quase duas semanas de comemorações que terão o pontapé inicial já neste fim de semana, 3 e 4 de fevereiro, quando acontece o Furdunço e Fuzuê.

Apenas no Portal A TARDE, serão 31 profissionais de imprensa escalados para entregar tudo de melhor que houver no quesito conteúdo durante o Carnaval. Durante a cobertura, a expectativa do veículo é que haja uma produção superior a 150 matérias nos cinco circuitos da folia.

Por falar nos locais que sediarão a celebração, o Portal marca presença nos três principais circuitos - Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). Além deles, o veículo ainda estará presente no Orlando Tapajós, onde acontece o Pré-Carnaval com Furdunço e Fuzuê, na avenida Oceânica; e também no Riachão, onde é realizada a tradicional Mudança do Garcia.

No Jornal A TARDE impresso, serão cerca de 30 colaboradores para produzir as edições que serão veiculadas durante a folia. A equipe total é composta por repórteres, estagiários, editores, diagramadores, além de chargistas e ilustradores.

Grupo A TARDE tem montado megaoperação de cobertura com todos os seus veículos | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Quem também promete chegar forte para a cobertura do Carnaval de Salvador é o Massa!. Ao todo, incluindo os veículos digital e impresso, o caçula do Grupo A TARDE conta com 32 profissionais envolvidos. Além dos circuitos já mencionados, eles também estarão no Mestre Bimba, que acontece no Nordeste de Amaralina.

Outra novidade que também será exclusividade do Massa!, serão os carnavais dos bairros de Salvador, assim como as coberturas no Palco do Rock, que acontece no bairro de Piatã e comemora 30 anos, e também a Saída do Ilê, que chega em 2024 com incríveis 50 anos de história.

A cobertura realizado pelo Grupo A TARDE envolverá ampla produção de conteúdo multimídia, com galerias de fotos e audiovisual. Para realizar os 'clicks' durante a celebração, a empresa terá sete fotógrafos espalhados pela capital baiana, além de outras cinco pessoas dando suporte.

Já na parte de gerenciamento de redes sociais, houve um investimento significativo na equipe, quando comparado com o ano anterior. Dessa vez, serão 11 pessoas nos bastidores, cenário que vai permitir que a entrega nas plataformas do A TARDE e do Massa! seja ainda melhor para o público.

Por fim, mas não menos importante, mais uma grande novidade do Grupo A TARDE para a edição 2024 do Carnaval de Salvador está na primeira folia oficial do A TARDE Play, núcleo de audiovisual do Grupo A TARDE que foi inaugurado durante o ano de 2023.

Logo de cara, serão nove profissionais atuando para a entrega de vídeos inéditos durante a celebração momesca. Ao todo, a equipe do A TARDE Play terá cinegrafista, produtor, editor de vídeos, apresentadores, jornalistas, além de uma pessoa para atuar na direção criativa dos programas, que irão ao ar nos dias 10, 14 e 15 de fevereiro.

Para acompanhar tudo que irá acontecer de melhor no Carnaval de Salvador em 2024, basta acessar os portais A TARDE e Massa!, além dos jornais impressos, e também conferir o A TARDE Play, através do canal do Youtube. A cobertura em tempo real da folia também vai acontecer nas redes sociais do Grupo A TARDE.