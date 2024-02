Grupo ensina coreografias de hits na Barra em preparação para Carnaval | A TARDE

A cinco dias para o início do Carnaval e em meio às festas pré-carnavalescas, se engana quem acredita que já está tarde para aprender as coreografias dos hits que vão dominar a capital baiana.

No Morro do Cristo, no Farol da Barra, um grupo de dança reúne várias pessoas para ensinar os passinhos.

A preparação é no Morro do Cristo, mas depois eles sairão com a pipoca dançante até o Farol da Barra.

"Nunca é tarde. Chegou o verão, o Carnaval, nunca é tarde para ensinar as coreografias do verão. Aqui somos todos dança, ela nos une, salva vidas, transforma gente e é isso aí", conta o professor Keko ao Portal A Tarde.

Segundo ele, cerca de 400 pessoas participam da preparação. "Aqui é a nossa concentração, são mais de 400 pessoas, é todo mundo família".

Confira o vídeo.

Osvaldo Barreto