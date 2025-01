Gustavo Mioto faz revelação sobre carreira internacional

Gustavo Mioto falou sobre carreira internacional - Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

Gustavo Mioto, que sobe ao palco do Festival Virada Salvador, na noite desta segunda-feira, 30, falou a respeito de uma nova etapa na sua vida: a carreira internacional.

O sertanejo contou como tem organizado a vida na 'gringa'. "Estou gravando lá fora agora e estou gravando o que vai ser, a gente ainda está juntando músicas, fazendo campos de compositores lá fora. A gente ainda não tem o número de músicas necessárias para saber se vai ser um álbum, se vão ser singles primeiro".

O cantor fez questão de destacar que o desenvolvimento do projeto tem sido uma boa surpresa.

"Já é um projeto que está andando, até mais acelerado que eu esperava. Eu achei que por ser meu primeiro disco lá fora, por ser o primeiro álbum meu lá fora, eu acreditava que ia ser um negócio mais pisando em ovos assim, sentindo como seria e está sendo bem diferente disso, está sendo um projeto com bastante base, com bastante força, estou muito feliz com o respeito que estou recebendo", comentou.

Gustavo Mioto é uma das atrações mais esperadas da quarta noite do Festival Virada Salvador, que acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.