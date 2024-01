Influenciadores marcam presença em Camarote da Virada | A TARDE

Os influenciadores baianos Cristian Bell, Camilinha e Nai Darlen aproveitaram a segunda noite no Camarote da Virada, no Festival Virada Salvador, em Salvador, nesta sexta-feira, 29.

Cristian Bell e Nai Darlan estavam como apresentadores no Festival. Cristian apresenta o evento novamente neste sábado.

Com 5 milhões de seguidores nas redes sociais, Cristian Bell começou a fazer vídeos de humor para mostrar a rotina diária, com linguagem simples e popular, quando morava no bairro da Liberdade, em Salvador. Hoje, o humorista vive em um condomínio de alto padrão. Cristian é cantor, compositor, roteirista, humorista e diretor.

Nai Darlan é dançarina do fidance e ganhou o posto de Rainha do Carnaval de 2012. A influenciadora produz conteúdo para as redes sociais sobre rotina de academia e com o esposo, o personal Paulo Chamusca.

Confira os registros:

Camilinha | Foto: Igor Ramos

Nai Darlen | Foto: Igor Ramos

Neste sábado, 30, o evento tem shows de Ana Castela, João Gomes, Pabllo Vittar, Leonardo, Vintage Culture, Claudia Leitte e Xanddy Harmonia.



O espaço de camarote tem dois setores amplos: o Elegance e o Prime. Na virada do ano, neste domingo, 31, ambos os setores oferecerão serviço de open bar. No setor Elegance, o serviço inclui água, cerveja, refrigerante, vodka nacional e whisky de 8 anos.

Já para quem optar pelo espaço Prime, terá acesso à frente do palco, com open bar que inclui água, cerveja, refrigerante, vodka importada, whisky de 12 anos, gin e espumante.

Os acessos para o espaço Prime do Camarote da Virada para a noite do dia 31 estão esgotados. Para aqueles que vão passar a noite de Réveillon na Arena Daniela Mercury e desejam mais conforto, ainda é possível adquirir acesso para o espaço Elegance, que também terá open bar na virada.